Biberburg bekommt einen beheizten Aufenthaltsraum

Die Verantwortliuchen des Biberacher Abenteuerspielplatzes „Biberburg“ freuen sich über eine Spende in Höhe von 3000 Euro von der Ewa Riss und dem Grün-Team. Diese Spende kam beim Christbaumverkauf zustande, den die beiden Unternehmen am dritten Adventswochenende gemeinsam veranstalteten.

Pro verkauftem Christbaum gingen sechs Euro an den Abenteuerspielplatz. Insgesamt kamen dadurch 1350 Euro zusammen. „Ein besonderer Dank geht hier natürlich an all unsere Kundinnen und Kunden, die den Abenteuerspielplatz mit dem Kauf ihres Christbaumbaums unterstützt haben“, sagt Michael Bleichner, Geschäftsführer des Grün-Teams.

Das Grün-Team und die Ewa Riss rundeten den Betrag gemeinsam auf 3000 Euro auf. Die Ewa Riss entschied sich auch dieses Jahr dafür, auf Weihnachtsgeschenke an Kundinnen, Kunden und Partner zu verzichten und die gesparten Ausgaben stattdessen zusätzlich dem Abenteuerspielplatz zukommen zu lassen. „Wir wissen, dass der Abenteuerspielplatz das Geld sehr gut gebrauchen kann. Und so können wir einem gemeinnützigen Verein in der Region zu Weihanchten eine Freude machen“, erklärt Katja Kägebein, Geschäftsführerin der Ewa Riss.

Der Abenteuerspielplatz ist ein pädagogisch betreuter Spielplatz für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Es gibt dort zahlreiche Spielmöglichkeiten, Spielgeräte und eine Grillstelle inklusive Brennholz. Oft wird der Spielplatz auch von Schulklassen für Klassenfeste oder für Kindergeburtstagsfeiern genutzt.

Die Spende möchten die Verantwortlichen des Abenteuerspielplatzes nun für den Bau eines beheizten Aufenthaltsraums für die Kinder nutzen. Aktuell gibt es hier lediglich einen Container. Somit kann der Spielplatz auch bei schlechter Witterung besser genutzt werden. „Dieses Weihnachtsgeschenk freut uns natürlich besonders. Durch die großzügige Unterstützung der Ewa Riss und des Grün Teams kann der Abenteuerspielplatz hoffentlich bald auch bei schlechter Witterung besser genutzt werden“, sagt Michael Höschele, Leiter des Abenteuerspielplatzes.