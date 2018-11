Biberachs U18 zieht in Zwischenrunde ein

Die U18-Faustballerinnen der TG Biberach haben zum Auftakt der Hallenrunde in Heuchlingen einen Sieg gelandet und zweimal verloren. Mit dieser Ausbeute erreichte die TG die Zwischenrunde.

Nach holprigem Beginn in Durchgang eins gegen Heuchlingen gelang Biberachs U18 dennoch der Satzgewinn (11:9). In Satz zwei (11:2) funktionierte fast alles, der erste Sieg war eingefahren. Gegen Hohenklingen hatte die TG mit dem präzisen Angriffsspiel des Gegners sowie dessen kurzen Bällen Probleme und verlor (5:11, 7:11). Auch gegen Calw verlor Biberach in zwei Sätzen (7:11, 6:11). Für die TG spielten Elena und Julia Bucher, Elisa Haigis, Lara Kurz, Jana Haberbosch, Katharina Merk, Carmen Gils und Nina Müller.