Biberachs U16-Faustballerinnen treten bei DM an

Erneut haben sich die U16-Faustballerinnen der TG Biberach für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Diese findet am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, in Veilsdorf (Thüringen) statt.

Trainer Markus Hamberger und Betreuer Uwe Kratz haben nach TG-Angaben mit Carolin Rätz, Hanna Laßleben, Hannah und Lina Kratz, Lina Bernlöhr, Anne Mey, Valerie Merk und Lorena Schöpflin alle Spielerinnen an Bord. In der Vorrunde am Samstag spielen insgesamt 20 Mannschaften in vier Gruppen um den Einzug in die Zwischen- und Endrunde am Sonntag. Die TG Biberach trifft in Gruppe C auf Jahn Schneverdingen, den Ohligser TV, den TV Herrenwahlthann und den TSV Karlsdorf. Um in die Zwischenrunde zu gelangen, strebt die TG den dritten Platz in der Gruppe C an. „Man muss abwarten in welcher Form die Gegner auflaufen“, blickt TG-Trainer Hamberger auf die DM. „Ich tippe auf ein Team aus Niedersachsen als deutschen Meister.“