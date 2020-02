Das weibliche U16-Team der TG Biberach erreichte bei der Süddeutschen Meisterschaft in Bad Liebenzell einen sechsten Platz. Bei der vom TV Unterhaugstett ausgerichteten Meisterschaft standen Trainer Markus Hamberger, Julia Bucher, Jana Haberbosch, Katharina und Valerie Merk, Anne Mey und Hannah Kratz zur Verfügung, weitere Mitspielerinnen fehlten krankheitsbedingt.

Die Vorrunde begann am Samstag gegen den TV Hohenklingen mit einem 14:15-Satzverlust, dem ein 11:6-Sieg im zweiten Satz zum 1:1-Ausgleich folgte. Gegen den FV Glauchau/Rothenbach war Satz eins hart umkämpft, endete jedoch mit einem Biberacher 12:10-Erfolg. In Satz zwei sicherte sich Biberach mit dem 11:3-Endstand den 2:0-Sieg. Im letzten Vorrundenspiel trafen die TG-Spielerinnen auf den bayerischen Meister und Mitfavoriten TV Stammbach. Mit einer sehr guten Leistung gelang ein überraschender 11:9-Satzgewinn. In Satz zwei konnte Biberach lediglich bis zur Hälfte mithalten, musste dann mit der 7:11-Niederlage den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Damit war Biberach mit 4:2 Punkten in der Vorrundentabelle der Gruppe A zwar punktgleich mit Stammbach, belegte aufgrund des schlechteren Ballverhältnisses aber letztlich Platz zwei. Sonntags folgte das Spiel um den Einzug ins Halbfinale gegen den TV Herrnwahlthann. Hier behielt der Gegner in beiden Sätzen beim 2:0-Sieg (11:9, 11:8) die Oberhand, da Biberach ein paar vermeidbare Fehler unterlaufen waren.

Süddeutscher Meister wurde der TV Stammbach mit einem 2:0-Erfolg gegen den TV Vaihingen/Enz, gefolgt von Hohenklingen, Herrnwahlthann, Unterhaugstett, Biberach, Dresden und Glauchau-Rothenbach. Trainer Hamberger zog schließlich sein Fazit: „Das war ein toller Saisonabschluss, die Mannschaft hatte jedenfalls an beiden Tagen riesigen Spaß.“