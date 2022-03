Biberachs U16 belegt Platz vier

Die U16-Faustballerinnen der TG Biberach haben bei der vom TV Unterhaugstett in Bad Liebenzell ausgerichteten süddeutschen Meisterschaft Platz vier erreicht. Damit verpasste die TG knapp die DM-Qualifikation.

Die TG Biberach erreichte nach guter Leistung in der Vorrunde in der Gruppe B mit 5:1 Punkten als Gruppenerste direkt das Halbfinale. Nach Siegen gegen den TV Unterhaugstett (11:7, 11:8) und den TV Herrnwahlthann (11:9, 11:5) gelang im letzten Gruppenspiel ein Remis gegen den späteren Meister SV Kubschütz (7:11, 11:8). Im Halbfinale gegen den späteren Zweiten TS Thiersheim unterlag die TG dann in drei Sätzen (11:8, 5:11 8:11). Im Spiel um Platz drei, in dem es auch um die DM-Teilnahme ging, musste sich Biberach dem TV Neugablonz geschlagen geben (12:14, 11:5, 9:11). „Wir hatten an diesem Tag einfach kein Glück. Alle Spiele wären zu gewinnen gewesen. Gegen Ende hat auch etwas die Kraft gefehlt“, bilanzierte TG-Trainer Hamberger.