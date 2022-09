Biberachs U16 belegt DM-Platz 13

Die U16-Faustballerinnen der TG Biberach haben bei der deutschen Meisterschaft in Veilsdorf (Thüringen) den 13. Platz erreicht. 20 Mannschaften waren bei dem Endrundenturnier insgesamt am Start.

Der TG trat mit Carolin Rätz, Hanna Laßleben, Hannah und Lina Kratz, Lina Bernlöhr, Anne Mey, Valerie Merk und Lorena Schöpflin in Veilsdorf an. Betreut wurde das Team von Markus Hamberger und Uwe Kratz. In der Vorrundengruppe C erreichte Biberach den vierten Platz. Die TG verbuchte Niederlagen gegen den Ohligser TV (11:8, 11:13, 5:11), den TV Herrnwahlthann (5:11, 11:6, 7:11) und den TV Jahn Schneverdingen (4:11, 4:11). Im letzten Gruppenspiel traf die TG auf den bis dahin ebenfalls noch sieglosen TSV Karlsdorf und bezwang diesen in drei Sätzen (9:11, 11:9, 11:8).

Damit trat die TG am zweiten DM-Tag in der Platzierungsrunde an, in der es um die Ränge 13 bis 20 ging. Im ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen ließ Biberach dem Gegner keine Chance (11:5, 11:1). Gegen den TSV Dennach gelang Biberach ein weiterer Sieg (11:6, 13:11) und damit der Einzug ins Spiel um Platz 13. Dort musste die TG erneut gegen den TSV Karlsdorf ran. Es entwickelte sich nach TG-Angaben erneut ein bis zum Schluss spannendes Spiel mit dem besseren Ende für Biberach (7:11, 11:9, 11:9).

Im Finale besiegte schließlich der SV Kubschütz (Sachsen) den TV Brettorf (Niedersachsen) mit 2:1 (8:11, 11:7, 11:5). Dritter wurde der Ahlhorner SV. Die Platzierungen der Gegner aus der Biberacher Vorrundengruppe – TV Herrnwahlthann (4.), TV Schneverdingen (5.) und Ohligser TV (6.) – zeigten letztlich, dass die TG wohl in der insgesamt stärksten Vorrundengruppe angetreten war.

„Rang 13 ist insgesamt gesehen ein guter Erfolg für die TG Biberach“, bilanzierte TG-Trainer Hamberger. „Während wir noch ferienbedingten Trainingsrückstand hatten, waren die Teams aus dem Norden schon einige Wochen in der Vorbereitung.“