Biberachs U15 erreicht Platz sechs in Horgenzell

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben den sechsten Platz bei der Württembergischen U15-Meisterschaft in Horgenzell belegt. Den Titel gewann der TV Niederstätten vor dem TSV Flacht.

Die TG Biberach reiste zwar als Bezirksmeister der Gruppe Süd an, war allerdings durch den Ausfall von drei Spielerinnen stark geschwächt. Das Team mit Anne Jakob, Madlen Maurer und Anna Rensing wurde durch die U13-Spielerin Hannah Grempler vervollständigt, um spielfähig zu sein. Ersatzspielerinnen gab es für dieses Turnier somit keine.

Die vier Biberacherinnen trafen in der Vorrunde zunächst auf den TSV Schmiden. Nach einer 20:16-Führung ging der erste Satz noch mit 20:25 verloren. Der zweite Durchgang war bis zum Spielstand von 20:20 hart umkämpft, die TG gab letztlich aber auch diesen mit 22:25 und damit auch das Spiel an den TSV ab. Der erste Satz der zweiten Partie gegen den VfB Neuhütten verlief sehr ausgeglichen. Biberach lag oft in Führung, verlor den Satz aber durch eigene Fehler letztlich knapp mit 22:25. Im zweiten Durchgang wurden die Biberacherinnen für ihren guten Einsatz belohnt und holten sich diesen mit 25:21. Das Spiel endete folglich 1:1 nach Sätzen, wurde aber durch das bessere Punktverhältnis gewonnen. Auch im letzten Vorrundenspiel gegen den TSV Flacht konnte die TG bis zum 15:14 zunächst gut mithalten, verlor dann aber den ersten Durchgang noch (19:25) sowie auch den zweiten (25:18) erneut durch eigene Fehler der nicht eingespielten Mannschaft.

Als Gruppendritter traf die TG in den Platzierungsspielen auf den SV Horgenzell, die Süd-Vize-Bezirksmeister. Trotz einer langen Führung drehte der SVH die Partie noch und gewann den ersten Satz mit 25:21. Im zweiten Durchgang gingen den Biberacherinnen dann langsam die Kräfte aus. Die TG-Spielerinnen konnten sich nach einem Rückstand zwar noch einmal auf 16:15 herankämpfen, verloren aber den Satz mit 21:25. Die TG Biberach belegte somit erschöpft, aber angesichts der Situation glücklich den sechsten Platz bei der Württembergischen Meisterschaft.