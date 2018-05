Biberachs U14 wird württembergischer Vizemeister

Bei der in der BSZ-Halle in Biberach ausgetragenen württembergischen U14-Meisterschaft haben sich die Mädchen der TG Biberach die Silbermedaille geholt. Über die Endspielniederlage gegen den TV Vaihingen/Enz tröstete sich das Team von Trainer Markus Hamberger mit der durch Platz zwei erreichten Qualifikation für die süddeutsche Meisterschaft am 17./18. Februar in Bad Liebenzell hinweg.

In der Vorrunde schafften die U14-Mädchen der TG Siege gegen den TSV Niedernhall (11:1, 11:5) und TV Unterhaugstett (11:7, 11:9). Im Halbfinale traf Biberach auf den NLV Vaihingen und gewann mit 2:0 (11:9, 11:4). Im zweiten Halbfinale siegte Vaihingen/Enz gegen Unterhaugstett mit 2:0 (11:5, 11:8), womit das Finale TG Biberach gegen den TV Vaihingen/Enz feststand. Nach beiderseitigem nervösem Endspielbeginn fingen sich die Biberacherinnen zuerst. Nach dem Ausgleich zum 9:9 sicherten sich die sehr konzentrierten und laufstarken Vaihingerinnen den Durchgang noch mit 11:9. Im zweiten Satz lief letztlich alles für den TV Vaihingen/Enz (11:5), der sich so den Titel holte. Für Biberach spielten: Julia Bucher, Katharina Merk, Jana Haberbosch, Carolin Rätz, Anne Mey, Hanna Laßleben und Hannah Kratz.

Die weibliche U12 der TG Biberach schlug sich wacker bei der württembergischen Meisterschaft. Die TG, die als einziges reines Mädchenteam in Calw-Wimberg antrat, belegte am Ende den fünften Platz. In der Vorrunde verloren die von Markus Hamberger betreuten Hannah Kratz, Anne Mey, Johanna Greiner, Carolin Rätz, Selina Spohrer und Hanna Laßleben klar mit 7:16 gegen den TV Unterhaugstett. Knapper als erwartet ging es danach gegen die Jungen des TSV Calw zu, Biberach verlor am Ende mit 10:13. Im Spiel um Platz fünf traf die TG auf den TV Heuchlingen und gewann unerwartet hoch mit 15:7. Trainer Hamberger: „Von 23 gestarteten U12-Teams sind nur vier Mannschaften vor uns gewesen und wir werden uns bis Sommer, bis zur deutschen Meisterschaft in Biberach, sicher noch verbessern.“ Rang eins ging an den TV Stammheim, dahinter reihten sich der TV Unterhaugstett, der TSV Calw, der TV Vaihingen/Enz, die TG Biberach und der TV Unterhaugstett ein.

Bronze für U12-Jungen der TG

Bronze gewann derweil die männlich U12 der TG Biberach bei der Bezirksmeisterschaft. Bei der Rückrunde spielten die TG-Jungen in Grafenau. Ob Vorrundenplatz zwei verteidigt werden konnte, war ungewiss, da Angriffsspieler Alexander Kurz sowie auch Yannis Müller krankheitsbedingt fehlten. So standen Trainerin Anna Rautenstrauch noch Lukas Haberbosch, Niklas Cloos, Tim Huster, Justus Mey und Zugang Nils Haushalter zur Verfügung. Auf- und umstellungsbedingt fehlte es den Biberachern an Durchschlagskraft, weshalb alle drei Begegnungen mit einer Niederlage endeten. Letztlich konnten sich Trainerin und Team aber noch über den dritten Platz freuen. „Wir sind stolz auf die Jüngsten in unserer Abteilung, die außerdem auch die jüngste Mannschaft aller Teilnehmer stellte“, bilanzierte Anna Rautenstrauch.