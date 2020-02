Biberachs U14 tritt bei „Süddeutschen“ an

Nach dem Titelgewinn bei der württembergischen Meisterschaft vor zwei Wochen spielen die U14-Faustballerinnen der TG Biberach an diesem Wochenende bei der süddeutschen Meisterschaft im sächsischen Bautzen. Die Meisterschaft wird vom SV Kubschütz ausgerichtet. In der Vorrundengruppe B trifft die TG Biberach am Samstag ab 14 Uhr auf den TSV Malmsheim (3. Schwaben), den TV Stammbach (2. Bayern) und den SV Energie Görlitz (2. Sachsen). Am Sonntag steht ab 9 Uhr die Endrunde auf dem Programm.