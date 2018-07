Biberachs U14 tritt bei „Süddeutschen“ an

Die U14-Faustballerinnen der TG Biberach spielen am Wochenende in Nagold-Hochdorf um den Titel des süddeutschen Meisters und die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Insgesamt acht Mannschaften aus den Turnverbänden Bayern (BTSV), Sachsen und Schwaben (STB) treffen in der Vorrunde am Samstag ab 14 Uhr in zwei Gruppen aufeinander.

In der Vorrundengruppe A spielt die TG Biberach gegen Rosenheim, Vaihingen und Stammbach. Ziel der Biberacherinnen ist zunächst ein gutes Abschneiden, um am Sonntag ab 9.30 Uhr in der Zwischen- und Endrunde mitmischen zu können.

Trotz Schützenfest kann Trainer Markus Hamberger mit Julia Bucher, Katharina Merk, Hannah Kratz, Hanna Laßleben, Jana Haberbosch, Anne Mey, Valerie Merk und Carolin Rätz auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Team und Trainer erhoffen sich einen Platz auf dem Treppchen. Allerdings kommen nur die beiden Finalisten zur deutschen Meisterschaft.