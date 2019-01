Die U14-Faustballerinnen der TG Biberach sind mit der Silbermedaille im Gepäck von der württembergischen Meisterschaft in Gärtringen zurückgekehrt. Erst im hochklassigen Endspiel musste sich die TG knapp dem TV Vaihingen/Enz geschlagen geben.

In der Vorrunde unterlagen der TSV Gärtringen (6:9, 6:11), der TV Unterhaugstett (4:11, 6:10) und der TSV Calw (2:11, 8:11) der TG Biberach. Im Halbfinale bekam der TV Stammheim Probleme mit der Biberacher Taktik, die TVS-Angreiferin konsequent anzuspielen. Dadurch verlor Stammheim in zwei Sätzen (3:11, 4:11). Im Endspiel gegen den TV Vaihingen/Enz gewannen Julia Bucher, Jana Haberbosch, Hannah Kratz, Katharina Merk, Anne Mey, Carolin Rätz und Valerie Merk den ersten Satz überraschend klar mit 11:3, wozu der Gegner aber auch mit vielen eigenen Fehlern beitrug. In Durchgang zwei produzierten die Biberacherinnen zu Beginn mehrere eigene Fehler, dennoch blieb es bis zum 8:8 eng. Letztlich setzte sich aber Vaihingen/Enz mit 11:8 durch und so ging es in den Entscheidungssatz. In diesem machte die TG zunächst einen Vier-Punkte-Rückstand wett, danach wechselte die Führung bis zum 9:9 ständig. In den nächsten zwei Ballwechseln hatten die Vaihingerinnen das bessere Ende für sich und holten sich so den Titel.

Umkämpftes Platzierungsspiel

Bei den württembergischen U18-Titelkämpfen in Calw erreichten die Biberacherinnen, die als Außenseiter antraten, den fünften Platz. Trainer Peter Bucher standen ein letztes Mal Lara Kurz und Elena Bucher zur Verfügung, die in der kommenden Feldrunde für die TG-Frauen spielen werden. Zusammen mit Nina Müller, Julia Bucher und Carmen Gils standen der TG nur fünf Spielerinnen zur Verfügung, Elisa Haigis musste passen. Gegen den späteren Titelträger TSV Calw war Biberach (5:11, 5:11) ebenso ohne Chance wie gegen den TSV Dennach (4:11, 8:11). Hoch motiviert ging die TG dann ins Spiel um Platz fünf gegen den TV Vaihingen/Enz. In diesem sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie. Biberach holte sich Satz eins mit 11:9, Vaihingen/Enz konterte in Durchgang zwei mit demselben Ergebnis. Im Entscheidungssatz behielt die TG in einem umkämpften Match letztlich mit 11:9 die Oberhand.