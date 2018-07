Die U14-Faustballerinnen der TG Biberach haben sich in Nagold-Hochdorf den Titel bei der süddeutschen Meisterschaft geholt. Damit erreichte der TG-Nachwuchs die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. In einem hochklassigen Endspiel siegten die Biberacherinnen (2./Schwäbischer Turnerbund/STB) gegen den Dauerrivalen TV Vaihingen/Enz (1./STB) mit 2:1-Sätzen.

In der Vorrunde hatten die insgesamt acht Teams aus den Landesverbänden Bayern (BTSV), Sachsen und Schwaben alle mit den schlechten Wetterverhältnissen – später auch Dauerregen – zu kämpfen. Zunächst traf Biberach auf den NLV Vaihingen (3./STB). Die TG kam besser ins Spiel und siegte verdient in zwei Sätzen (11:9, 11:6). Anschließend – der Regen hatte schon eingesetzt – wurde der TV Stammbach (1./BTSV) klar und ungefährdet mit dem gleichen Ergebnis bezwungen (11:7, 11:5). Gegen den MTV Rosenheim (3./BTSV) verlor Biberach Satz eins (8:11). Nach einer taktischen Umstellung ließ Biberach aber nichts mehr anbrennen und gewann in drei Sätzen (11:8, 11:5). Dadurch sicherte sich die TG Platz eins in der Gruppe und die Teilnahme am Halbfinale am Folgetag. Vom Team verabschieden mussten sich Valerie Merk und Hannah Kratz wegen Einsätzen an Bauernschützen.

So standen Trainer Markus Hamberger noch Julia Bucher, Anne Mey, Jana Haberbosch, Katharina Merk, Hanna Laßleben und Carolin Rätz zur Verfügung. Halbfinalgegner der TG Biberach war erneut der MTV Rosenheim. Abwehr, Aufbau und Angriff der TG funktionierten sehr gut und so landete die TG einen Zweisatzsieg (11:8, 11:5).

Im Endspiel standen sich dann mit der TG und dem TV Vaihingen/Enz zwei Teams gegenüber, die sich bestens kennen. Im Finale der württembergischen Meisterschaft hatte die TG gegen den TVV noch das Nachsehen gehabt. Motiviert bis in die Haarspitzen gingen die Biberacherinnen ins Spiel und holten sich Satz eins mit 11:8. Satz zwei musste die TG dann trotz einer 11:10-Führung mit 11:13 abgegeben. In Durchgang drei wogten die Partie hin und her. Nach dem zwischenzeitlichen 4:4 setzte sich die TG auf 8:4 ab, wodurch der gegnerische Wille gebrochen war. Der Satz ging klar mit 11:5 an Biberach und damit der Titel bei den „Süddeutschen“. TG-Trainer Hamberger war voll des Lobes für sein Team: „Das Endspiel ist eigentlich nicht in Worte zu fassen.“