Biberachs U14 löst Ticket für „Württembergische“

Die U14-Volleyballer der TG Biberach haben den fünften Platz bei der Bezirksmeisterschaft Süd in Friedrichshafen erreicht. Dadurch qualifizierte sich der TG-Nachwuchs für die württembergische Meisterschaft, die am 12. Januar 2019 ausgetragen wird.

Am Bodensee galt es für den U14-Nachwuchs aus der Kreisstadt Biberach gegen die Mannschaften Friedrichshafen I, II, III und IV zu bestehen. Die TG trat personell stark ersatzgeschwächt an. Gegen die Häfler „Dritte“ und „Vierte“ verloren die Biberacher jeweils klar in zwei Sätzen. Dem VfB I rang die TG ein Unentschieden ab (1:1). Gegen Friedrichshafens „Zweite“ behielt Biberach in zwei Sätzen die Oberhand. Am Ende reichte es so für den TG-Nachwuchs zum fünften Platz. Nun freuen sich die Biberacher darauf, sich mit den besten Mannschaften aus Württemberg messen zu können.