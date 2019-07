Biberachs U14 für „Süddeutsche“ qualifiziert

Bei der württembergischen U14-Meisterschaft in Biberach hat der Mädchennachwuchs der TG Biberach den vierten Platz erreicht und somit die Qualifikation als Nachrücker für die süddeutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende in Vaihingen/Enz. Nach der Auftaktniederlage gegen den TSV Calw (8:11, 9:11) gelang der TG, trotz des Fehlens von vier Spielerinnen, ein Remis gegen den TSV Gärtringen (9:11, 11:4). Der spätere württembergische Meister TV Vaihingen/Enz besiegte Biberach (11:6, 11:2). Danach endete die Partie gegen den TV Heuchlingen unentschieden (11:4, 9:11). Trainer Markus Hamberger und seinem Team reichte am Ende der vierte Platz, da sich aus Sachsen und Thüringen nur ein Team für die süddeutsche Meisterschaft gemeldet hat.