Biberachs U14 belegt Platz sechs

Nach vier krankheitsbedingten Ausfällen ist das „Rumpfteam“ der TG Biberach mit nur fünf Spielern und ohne jegliche Chance in den Titelkampf eingreifen zu können zur Endrunde der württembergischen U14-Meisterschaft nach Unterhaugstett gefahren. In den beiden Vorrundenspielen gegen den TSV Kleinvillars (4:11, 5:11) und den TV Stammheim (3:11, 7:11) waren die Biberacher vor allem körperlich deutlich unterlegen. Im Spiel um Platz fünf gegen den TSV Malmsheim führten das heiße Wetter und nachlassende Konzentration nach TG-Angaben danach ebenso nicht zum gewünschten Achtungserfolg (7:11, 10:12) und so endete das Turnier mit Platz sechs für die TG, bei insgesamt 17 Teams im Spielbetrieb. „Unsere Erleichterung war groß, dass trotz der Personalnot die Teilnahme an der WM in Unterhaugstett möglich war. Es ist ein schöner Erfolg als sechstbeste Mannschaft in Württemberg die Runde beendet zu haben“, bilanzierte TG-Trainer Fabian Czekalla. Für die TG spielten Tim Huster, Niklas Cloos, Julian Düring Körte, Felix Rux und Justus Mey.