Biberachs U12 strebt Titelgewinn an

Bei der Rückrunde der Bezirksmeisterschaft treten die U12-Faustballer der TG Biberach am Samstag vor heimischem Publikum in der BSZ-Halle an. Spielbeginn ist um 11 Uhr. Trainerin Anna Czekalla und ihre Spieler Alexander Kurz, Niklas Cloos, Tim Huster, Lukas Haberbosch Nils Haushalter, Justus Mey und Yannis Müller gelten als Titelfavorit. Der Grund: Die TG hat in der Vorrunde gegen den TSV Malmsheim, den TSV Grafenau I und II, den TSV Westerstetten und den TSV Schwieberdingen jeweils gewonnen. Da alle Spieler zur Verfügung stehen werden, streben Mannschaft und Trainerin den Titelgewinn an.

Die weibliche U12 der TG Biberach spielt ebenfalls am Samstag in der Endrunde zur württembergischen Meisterschaft in Bad Liebenzell. Ausrichter ist der TV Unterhaugstett. Spielbeginn ist um 13 Uhr. In der Vorrunde treffen die Biberacher Mädchen in der Gruppe B auf den TV Unterhaugstett und den TSV Gärtringen. Die jeweiligen Gruppenersten spielen danach gegen die Gruppenzweiten um den Einzug ins Finale, die Verlierer bestreiten das Match um Platz drei. Trainer Markus Hamberger und sein Team wollen einen Podestplatz ergattern.