Biberachs U12-Mädchen erreichen Platz fünf

Bei der württembergischen U12-mixed- Meisterschaft in Unterhaugstett haben die Faustballmädchen der TG Biberach am Ende den fünften Rang belegt. Neben der TG stellte auch der TSV Gärtringen ein reines Mädchenteam.

In der Vorrunde traf die TG schon auf die beiden späteren Endspielteilnehmer, den TSV Dennach und den TV Vaihingen/Enz. Gegen Dennach unterlag Biberach knapp (11:13, 7:11), ebenso gegen Vaihingen/Enz mit 0:2 (6:11, 8:11). So blieb den TG-Spielerinnen die Partie um Platz fünf gegen den TSV Gärtringen. Diese gewannen Anika Trommeshauser, Anne Mey, Ella Auernhammer, Hanna Laßleben, Hannah Kratz, Nicole Gerlach und Valerie Merk ungefährdet (11:6, 11:4), stellten damit wieder einmal das beste Mädchenteam Württembergs in dieser Altersklasse und sind für die DM im September in Kellinghusen qualifiziert. Den Titel holte sich der TV Vaihingen/Enz vor dem TSV Dennach, dem TV Unterhaugstett und dem TSV Kleinvillars.

TG-Duo im Landeskader

Beim parallel zur württembergischen Meisterschaft verlaufenden Auswahllehrgang für den Landeskader konnten mit Carolin Rätz und Anne Mey zwei Biberacher Spielerinnen den Sprung in die Auswahlmannschaft des Schwäbischen Turnerbunds schaffen. Sie nehmen am Deutschland-Pokal und Jugend-Europa-Cup im Herbst teil.