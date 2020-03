Biberachs Landrat vorsorglich in häuslicher Quarantäne

Einen weiteren an der Viruserkrankung Verstorbenen meldet das Gesundheitsamt am Sonntag. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich auf 225. Und: Landrat Heiko Schmid ist ab sofort vorsorglich in häuslicher Quarantäne, das berichtete das Gesundheitsamt am Abend.

„Wie sich am Sonntag herausstellte, hatte Landrat Dr. Heiko Schmid am vergangenen Montag mit einer mittlerweile positiv getesteten Person beruflichen Kontakt“, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamt. „Als Kontaktperson muss er ab sofort noch bis nächsten Montag vorsorglich in häuslicher Quarantäne bleiben. Er ist symptomfrei und führt von zuhause seine Dienstgeschäfte weiter.“

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten und die Zahl der Toten hat sich am Wochenende weiter erhöht. Ein 80-Jähriger verstarb nach Angaben des Gesundheitsamts am Samstag nach einer intensivmedizinischen Betreuung in der Biberacher Sana-Klinik an Covid-19. Er ist der dritte Todesfall in Folge der Viruserkrankung im Landkreis Biberach. Die Labore meldeten dem Gesundheitsamt am Samstag zwölf Personen (acht Frauen und vier Männer) und am Sonntag nochmals neun (vier Männer, fünf Frauen) Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Insgesamt verzeichnet der Landkreis damit 225 positive Coronafälle.