Ein Besuch auf Biberachs höchster Baustelle: der Kirchturm von St. Martin

Verhüllt präsentiert sich derzeit der Kirchturm der Biberacher Stadtpfarrkirche St. Martin. Nachdem die Kirche innen bereits erfolgreich saniert wurde, ist nun auch die Fassade an der Reihe. Die Arbeiten am Kirchturm haben Anfang Oktober begonnen.

Die Schäden an der Fassade werden behoben und der Turm bekommt einen neuen Anstrich. So soll das Biberacher Wahrzeichen im Frühjahr 2023 wieder in einem strahlenden Weiß leuchten. Aktuell gehen die Arbeiten aufgrund der warmen Witterung gut voran, und noch liegt alles im Kostenrahmen. Insgesamt soll die Außenrenovierung rund 2,4 Millionen Euro kosten.

„Die Schäden an der Fassade sind geringer als zuerst angenommen“, sagt Pfarrer Ulrich Heinzelmann. „Es muss also weniger repariert werden als erwartet.“ Das sind gute Nachrichten für die Außensanierung des Biberacher Wahrzeichens: „Wir haben gute Hoffnung, dass unsere Kirche bis zu den Heimattagen in einem tollen lebendigen Weiß strahlen wird.“

Das kann auch der zuständige Architekt Rolf Gurland bestätigen: „Die Putzsubstanz am Turm ist sehr gut, das hat uns überrascht.“ Denn zuvor wurden Drohnen-Aufnahmen gemacht und da waren viele Risse zu sehen. „Die waren aber zum Glück nur oberflächlich.“

Spenden sind nach wie vor nötig

Aktuell ist der 69 Meter hohe Turm komplett eingerüstet. Mit einem Baustellenaufzug an der Außenseite der Kirche kommen die Arbeiterinnen und Arbeiter bis ganz nach oben. Es ist eine wackelige Angelegenheit und nichts für Menschen mit Höhenangst. Mit einem wundervollen Blick über Biberach wird man belohnt, wenn man oben ankommt.

Zur Baustellenbesichtigung sind neben Pfarrer Ulrich Heinzelmann und den Architekten, Rolf Gurland und Anja Geiger, auch Hans Beck und Ulrich Heinkele des Vereins Bauhütte Simultaneum gekommen, auch sie wollen sehen, wie es mit den Arbeiten am Kirchturm vorangeht.

Die Bauhütte gibt es seit 2011, der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Spenden für die Renovierung der Kirche zusammenzubekommen. In den vergangenen zehn Jahren sind rund 830.000 Euro an Spenden eingegangen. Rund 650.000 Euro sind bereits über die Stiftung Gemeinschaftliche Kirchenpflege abgerechnet. „Es sind aber auch weiter Spenden nötig, im Moment sind die Menschen sehr zurückhaltend“, sagt Vorsitzender Hans Beck.

Die Innensanierung, die bereits abgeschlossen ist, hat bereits 2,4 Millionen Euro gekostet, die Außensanierung kostet noch einmal so viel. Verwendet wird dafür auch ein Zuschuss der Stadt Biberach in Höhe von einer Million Euro. Die Bauhütte hofft auch noch auf einen Bundeszuschuss für denkmalpflegerische Maßnahmen. Wie hoch dieser ausfallen wird, ist noch unklar.

Das Dach muss nicht erneuert werden

Alle 30 bis 40 Jahre ist es aber dringend nötig, die Stadtpfarrkirche genauer unter die Lupe zu nehmen und in Schuss zu halten. Die letzte Renovierung war in den Jahren 1983/84. „Das ist auch das Schöne an den Arbeiten“, sagt Rolf Gurland. „Jede Generation hat eigentlich nur einmal die Gelegenheit, sich der Kirche so anzunehmen.“

Für ihn ist dieser Auftrag deshalb auch etwas sehr Besonderes: „Es ist Biberachs Wahrzeichen und eine Kirche, die gleichberechtigt von den zwei Konfessionen genutzt wird. Diese Kombination macht es aus.“ Zudem sei es Biberachs höchste und auch schönste Baustelle.

Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten bekommt die Kirche auch nicht nur einen neuen, zum Teil bis zu siebenschichtigen, mineralischen Anstrich, es werden auch die Schwachstellen am Turm beseitigt, die in Zukunft zu Schäden führen könnten. So gab es ein paar Stellen, in die Wasser eindringen konnte. „Es wird alles genau geprüft und repariert“, sagt Rolf Gurland.

Hierfür sind aus Biberach und der Region zwei Malerfirmen, zwei Schreinereien und zwei Flaschnereien beauftragt. „Wir überlassen nichts dem Zufall.“ Das Dach muss übrigens nicht erneuert werden, weil es noch gut in Schuss ist.

Vieles am Turm ist echte Handarbeit

Einiges wird außerdem in detaillierter Handarbeit erledigt: In rund 60 Metern Höhe sitzt Stella Scheinast der Firma Maler Schuster/Maler Maucher auf dem Gerüst und malt per Hand die Außenlinie der bekannten grauen Rechtecke am Turm nach. „Es ist wirklich schön an der Kirche zu arbeiten“, sagt sie und tunkt ihren Pinsel erneut in den Farbeimer.

Die Höhe macht ihr nichts aus, vor allem nicht, wenn so schön die Sonne scheint wie an diesem Tag. „Das ist die ruhigste Hand Biberachs“, sagt Rolf Gurland. Und die ist auch nötig, wenn der Kirchturm teilweise per Hand bemalt wird.

Die Verantwortlichen hoffen, dass die Bauarbeiten im oberen, achteckigen Teil des Turms bis Weihnachten abgeschlossen sind. Dann kann ein Teil des Gerüsts wieder abgebaut werden. „Bis acht Grad kann man dort weiterarbeiten“, sagt Pfarrer Heinzelmann. Der nächste Schritt werden dann die vier Uhren sein, die sich an jeder Seite befinden.

„Das wird noch einmal sehr spannend“, sagt Rolf Gurland. „Jede Uhr hat einen eigenen Motor.“ Anfang des kommenden Jahres sollen die auch wieder voll funktionsfähig sein und die Biberacherinnen und Biberacher können sich zeitlich wieder am Kirchturm orientieren.