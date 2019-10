Biberachs E-Jugendteam erreicht Platz zwei

Mit zwei Teams ist die TG Biberach beim württembergischen Landesfinale der Wettkampfgymnastik im Mannschaftswettbewerb in Geislingen vertreten gewesen. Die beste Platzierung erreichte die E8-Jugend.

Am Vormittag stiegen zunächst die C-Jugend-Mädchen der TG Biberach in den Wettbewerb ein – mit ihren Handgeräten Band, Keulen und Reifen. Da es sich um einen P-Wettbewerb handelte, waren die Musik und die einzelnen Übungen für alle Gymnastinnen dieselben. Ein Team durfte aus maximal fünf Sportlerinnen bestehen, wobei nur jeweils die besten drei Wertungen in die Gesamtpunktzahl einflossen. Anna-Sophia Popov hatte sich zwei Tage vor dem Wettbewerb im Training verletzt und konnte die Mannschaft nicht unterstützen. Sie fuhr dennoch mit, um ihre Teamkameradinnen Alina Onser, Aylin Oskin, Zoé Sandel und Selina Groß anzufeuern. Diese belegte am Ende den vierten Platz.

Noch besser endete der Wettkampf am späten Nachmittag für die Mädchen der E8-Jugend. Das TG-Team bestand nur aus drei Sportlerinnen: Dalina Gashi, Olivia Reisch und Alexia Weiß. Sie erreichten mit ihren Übungen ohne Handgerät und mit ihrer Reifenübung den zweiten Platz in der Gesamtwertung und reihten sich damit hinter dem TSV Dettingen ein. Für ihre Reifenübung erhielten die TG-Mädchen die meisten Punkte aller Teams.