Biberachs bester Apfelsaft

Das Lernen mit allen Sinnen kam in den vergangenen zwei Corona-Jahren viel zu kurz. Eingeschränkter Unterricht, Abstand halten... vieles was den Schulalltag spannend macht und die Kinder fasziniert, konnte nicht stattfinden. Zwei Jahre können natürlich nicht komplett nachgeholt werden, aber ein bisschen was geht schon. Deshalb organisierte die Klassenlehrerin für ihre 4. Klasse an der Braith-Grundschule einen Aktionstag im Grünen Klassenzimmer der Bürgerstiftung. Schon früh am Morgen ging es gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin zur Streuobstwiese an der Mittelbiberacher Steige.

Dort durften die Kinder die Äpfel, welche im Gras lagen, aufsammeln. Diese wurden dann gewaschen und sortiert. Äpfel mit Faulstellen wurden natürlich gründlich aussortiert.

Danach durften die Kinder zeigen, dass sie viel Power haben, denn mit der Obstmühle wurden die Äpfel zerkleinert. Die feinen Apfelschnitze lassen sich leichter auspressen. Mit der Spindelpresse war dies dann ein Kinderspiel. In kürzester Zeit waren alle Flaschen mit wirklich frischestem Apfelsaft gefüllt. Bei der Verkostung waren sich alle einig: „Süß und fruchtig. Unser Saft ist der Beste!“.