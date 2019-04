Biberachs A-Juniorinnen erreichen beste Platzierung

Die weibliche A-Jugend hat die beste Platzierung aus Sicht des Gastgebers TG Biberach beim 22. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse“ erzielt. Die Mannschaft von Trainer Tobias Hermann erreichte als einziges der fünf gestarteten TG-Teams das Viertelfinale und belegte Rang acht. Im Vorjahr waren noch zwei Mannschaften der TG ins Viertelfinale eingezogen.

„Die weibliche A-Jugend hat ein gutes Turnier gespielt“, freute sich TG-Jugendleiter Peter Engel über das Abschneiden der Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison in der Württembergliga gespielt hatte. Die Biberacherinnen hatten sich auf dem Weg ins Viertelfinale in der Vorrundengruppe II nach einer Niederlage gegen die JSG Neckar Kocher (8:10/Baden-Württemberg-Oberliga) gegen den Ligakonkurrenten TV Nellingen II (12:8) durchgesetzt und dann auch den klassenhöheren Gegner SG BBM Bietigheim (13:6) bezwungen. Im Viertelfinale verlor die TG danach gegen den A-Juniorinnen-Bundesligisten TV Nellingen (10:17) und musste sich im Anschluss auch in den Platzierungsspielen gegen die TSG Friesenheim (14:17) und die DJK Sportfreunde Budenheim (11:18) geschlagen geben.

Die weibliche B-Jugend, der Peter Engel vor dem Turnier den Einzug ins Viertelfinale zugetraut hatte, reihte sich am Ende auf Platz zwölf ein. „Sie hatten eine gute Gruppe erwischt und sich wacker geschlagen“, bilanzierte der TG-Jugendleiter. „Das Viertelfinale wäre schön gewesen, aber so ist es auch in Ordnung.“ Die B-Mädels seien wie alle anderen Spielerinnen und Spieler als Helfer beim Turnier unterwegs gewesen, was vermutlich auch Kraft gekostet habe. „Insgesamt hat die Mannschaft eine sehr gute Saison gespielt mit dem Gewinn der württembergischen Meisterschaft. Und die Spielerinnen können jetzt ja sogar noch einen draufsetzen“, so Engel. Die TG ist durch den württembergischen Meistertitel auch für die Endrunde um die baden-württembergische Meisterschaft, den sogenannten HBW-Pokal, qualifiziert. Gegner werden am 28. April die WSG Neuenbürg/Pforzheim und die SG Maulburg/Steinen sein. „Mal schauen, was da rauskommt. Chancenlos ist die Mannschaft auf jeden Fall nicht“, blickt der 46-Jährige voraus.

Die größte Überraschung aus Biberacher Sicht ist für Engel die männliche C-Jugend gewesen. Diese hatte im letzten Vorrundenspiel in der Gruppe II gegen die SG Pforzheim/Eutingen (16:17) nur um ein Tor den Einzug ins Viertelfinale verpasst. „Und das entscheidende Tor ist drei Sekunden vor Schluss gefallen“, so Engel. Platz 15 schlug letztlich für Biberachs C-Jugend zu Buche.

Qualifikationsphase steht an

„Insgesamt gesehen bin ich zufrieden mit dem Abschneiden der TG-Mannschaften. Alle Spielerinnen und Spieler haben auf jeden Fall dazugelernt und das ist wichtig für die Zukunft“, sagte der TG-Jugendleiter. Während für die beiden C-Jugendmannschaften die Qualifikationsphase für die Ligen auf Verbandsebene bereits begonnen hat, geht es für die weiteren Biberacher Nachwuchsmannschaften in Kürze los. Dabei wird die neu formierte weibliche A-Jugend ebenso um die Qualifikation für die Baden-Württemberg-Oberliga spielen wie der jüngere Jahrgang der aktuellen B-Juniorinnen. Die männliche A- und B-Jugend tritt in der Bezirksliga-Qualifikation an. „Im weiblichen Bereich wollen wir so viele Teams wie möglich auf die Verbandsebene bringen“, so Engel. Wenn die TG in der kommenden Saison mit vier Mannschaften – inklusive der männlichen C-Jugend – auf Verbandsebene vertreten wäre, dann wäre dies nach Ansicht des TG-Jugendleiters optimal.