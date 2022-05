Biberacherinnen erzielen Achtungserfolge

Anna Sophia Popov und Lina Emmi Carstensen von der TG Biberach haben bei den deutschen Meisterschaften (DM) im Florettfechten Achtungserfolge errungen. In Winsen an der Luhe kämpften 90 Fechterinnen aus dem gesamten Bundesgebiet um den Meistertitel in der Altersklasse U17. Die beiden Biberacherinnen hatten zuletzt beim 18. Postmichelturnier Ende April in Esslingen mit Platz sieben für Carstensen und Platz 13 für Popov die letzten wertvollen Ranglistenpunkte für die DM-Qualifikation erfochten.

Für die 16-jährige Lina Emmi Carstensen lief es in der Vorrunde nicht optimal, zwei von sechs Gefechten konnte sie für sich entscheiden, die restlichen musste sie jeweils klar verloren geben. Insgesamt reichte es aber, die Direktausscheidung mit 68 Fechterinnen zu erreichen. Hier trat die an Platz 53 geführte Carstensen gegen die zwölftplatzierte Rubina Rose Gesch (Quernheimer FC) an, die ihrerseits alle Vorrundengefechte ihrer Gruppe gewonnen hatte. Die Biberacherin konnte aus ihren vorangegangenen Gefechten die richtigen Konsequenzen ziehen und ihre Gegnerin nun deutlich besser unter Druck setzen, das Duell blieb lange hart umkämpft. Schließlich verlor Carstensen dennoch mit 9:15, was im Endklassement einen trotzdem beachtenswerten 54. Platz bedeutete.

Anna Sophia Popov erwischte einen besseren Tag, die erst 13-Jährige stellte sich bei ihren ersten deutschen Meisterschaften selbstbewusst der älteren Konkurrenz und konnte die Hälfte ihrer Vorrundengefechte für sich entscheiden. Von Platz 45 startete sie in die Direktausscheidung, ihre Gegnerin war hier Amelie Höpfl (FC Tauberbischofsheim). Die junge Biberacherin ficht beherzt, musste das Gefecht leider trotzdem mit 5:15 verloren geben. Mit Platz 47 im Gesamtklassement konnte die Nachwuchsflorettfechterin trotzdem einen schönen Erfolg für sich verbuchen.

Beide Fechterinnen haben noch weitere Chancen auf erfolgreiche Meisterschaften im Florettfechten, Lina Emmi Carstensen bei der U20-DM am kommenden Wochenende in Weinheim und Anna Sophia Popov bei der U15-DM Ende Mai in Moers.