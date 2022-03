Biberacher zeigen große Spendenbereitschaft für Ukraine

Spenden können noch an diesem Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr im Innenhof des Biberacher Feuerwehrhauses, Bleicherstraße 46, abgegeben werden Wer Geld spenden will: Stadt Biberach

Über eine große Spendenbereitschaft der Biberacherinnen und Biberacher freuen sich seit Mittwoch die Ehrenamtlichen im Feuerwehrhaus. Dort werden noch bis Freitag Spenden gesammelt, die am Samstag in die polnische Partnerstadt Schweidnitz transportiert werden, wo sie an ukrainische Flüchtlinge verteilt oder weiter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden.

Die Feuerwehr bringt mehrere Paletten Hilfsgüter in die polnische Partnerstadt Schweidnitz. Dort werden sie an Menschen aus der Ukraine weiterverteilt.

Die Abläufe am und im Feuerwehrhaus sind gut organisiert: Zwei Männer weisen die Spendenwilligen mit ihren Autos auf Parkplätze ein, dann holen freiwillige Helferinnen und Helfer die Spenden aus den Autos ab und bringen sie in die Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses, wo sie von weiteren Ehrenamtlichen auf Paletten und in Gitterboxen sortiert werden.

Das wird alles benötigt

„Am Mittwoch war es noch etwas verhalten, aber seit heute kommen richtig viele Spenden“, sagte Jospeha Brugger am Donnerstag. Sie ist bei der Stadtverwaltung für die Städtepartnerschaften zuständig und packt im Feuerwehrhaus selbst mit an.

Elf Paletten und Gitterboxen waren am Donnerstagmittag bereits gefüllt. Neben Taschenlampen, Powerbanks, Erste-Hilfe-Kästen und Konservendosen, kamen nach dem Aufruf der Stadt auch viele Privatleute vorbei, die Decken, Schlafsäcke, Isomatten und zum Teil auch Feldbetten spendeten. Gerade diese Schlafuntensilien werden in Schweidnitz nun dringend gebraucht. „Aktuell befinden sich dort bereits rund 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine“, sagt Jospeha Brugger, die täglich Kontakt zu ihrem Kollegen Grzegorz Szwegler von der Schweidnitzer Stadtverwaltung hat, der sie darüber informiert, welche Güter aus Biberach benötigt werden.

Privatleute, Firmen und Organisationen helfen

Auch am Freitag werden die genannten Hilfsgüter weiterhin benötigt, Spenderinnen und Spender können ihre Sachen weiterhin im Feuerwehrhaus abgegeben. Neben Privatleuten haben auch etliche Firmen und Organisationen die Biberacher Aktion bereits in Form von Hilfsgütern oder Geld unterstützt.

Am frühen Samstagmorgen werden dann voraussichtlich zwei Lastwagen der Feuerwehr nach Schweidnitz aufbrechen, um die Hilfsgüter abzuliefern. Ob auch nächste Woche Güter gesammelt werden und wenn ja, welche, ist derzeit noch offen. „Das stimmen wir mit der Stadt Schweidnitz dann kurzfristig ab und informieren darüber“, sagt Jospeha Brugger.