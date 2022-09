Biberacher Wahlkreis-Gruppe besucht Berlin

Der direktgewählte Biberacher Bundestagsabgeordnete, Josef Rief (CDU), hat im September eine 50-köpfige Gruppe aus seinem Wahlkreis nach Berlin eingeladen. Neben einem Besuch des Deutschen Bundestags besichtigten die Teilnehmer auch die Gedenkstätte der Berliner Mauer, sowie das Denkmal der ermordeten Juden Europas. Des Weiteren nahmen sie an einem Informationsgespräch im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung teil, heißt es in einem Bericht aus dem Büro des Abgeordneten.

Ebenfalls durfte eine Stadtrundfahrt zu weiteren Sehenswürdigkeiten, aber auch eine Schifffahrt auf der Spree, nicht fehlen. „Mit diesen Fahrten will ich den Bürgern meines Wahlkreises das politische Berlin zeigen und erklären. Allerdings hat unsere Bundeshauptstadt auch neben der Politik einiges zu bieten, was natürlich ebenfalls sehens- und erlebenswert ist“, so CDU-Politiker Rief. Wer auch Interesse an einer Berlinfahrt mit Josef Rief hat, kann sich per E-Mail an sein Wahlkreisbüro unter wahlkreis@josef-rief.de wenden.