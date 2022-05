Biberacher Volleyballerinnen siegen im Tiebreak

VSG Ettlingen-Rüppur – TG Biberach 2:3 (29:27, 16:25, 24:26, 25:17, 13:15). TG: Pieper, C. Elsäßer, Kimmich, H. Elsäßer, Arendt, Matousek, L. Müller, Zeifang, Gnann, Ott, Branz

Die Volleyball-Damen der TG Biberach haben ihr erstes Relegationsspiel um den Aufstieg in die Regionalliga bei der VSG Ettlingen/Rüppurr gewonnen. In einem spannenden und umkämpften Match behielten die Biberacherinnen in der Albgauhalle gegen den Vizemeister der Oberliga-Baden mit 3:2 die Oberhand.

Die TG startete nervös und mit einigen Aufschlagfehlern in den ersten Satz, wodurch sich die Gastgeber einen Vorsprung mit 13:7 erarbeiteten. Die Biberacherinnen fanden jedoch nach und nach ihren Spielrhythmus. Neben einer stabilen Annahme, die ein variables Zu- und Angriffsspiel ermöglichte, kämpften sich die Spielerinnen auch durch gute Aufschläge wieder auf ein 21:21 heran. In der Folge lieferten sich die beiden Oberliga-Vizemeister einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Letztlich verwandelte Ettlingen den Satzball zum 29:27.

Die Biberacherinnen waren aber nun im Spiel angekommen. Eine Aufschlagserie von Zuspielerin Franziska Arendt brachte die Mannschaft mit 9:2 in Führung. Eine gute und konzentrierte Block-/Feldverteidigung setzte die gegnerische Mannschaft zudem unter Druck, weshalb die TG die Führung ausbaute und den Satz ungefährdet mit 25:16 gewann.

Der dritte Satz bot bis zu einem Spielstand von 12:14 ein ausgeglichenes Spiel. Starke Angriffe und Abwehraktionen auf beiden Seiten hatten lange und sehenswerte Ballwechsel zur Folge. Dann häuften sich bei den Biberacherinnen allerdings die Eigenfehler, was zu einem Sechs-Punkte-Rückstand führte. Trainer Patrick Welcker fand in der Auszeit beim Spielstand von 13:19 jedoch die richtigen Worte. Die TG spielte wieder konzentrierter und glich zum 21:21 aus. Nachdem zwei Satzbälle der Gastgeber abgewehrt worden waren, sicherten nervenstarke Aufschläge von Henriette Elsäßer den 26:24-Satzerfolg.

Auch im vierten Durchgang boten sich die Mannschaften bis zur Mitte des Satzes ein Spiel auf Augenhöhe. Jedoch schlichen sich bei den Biberacherinnen Eigenfehler im Angriff sowie Abstimmungsschwierigkeiten in der Abwehr ein. Über ein 21:16 holte sich Ettlingen verdient mit 25:17 den Durchgang und glich dadurch zum 2:2 in Sätzen aus.

Wie so oft in der Saison musste der Tiebreak über den Sieg entscheiden. Die TG hatte dort den deutlich besseren Start und ging schnell mit 6:0 in Führung. Beim Stand von 12:6 sah die TG bereits wie der sichere Sieger aus. Allerdings verspielten die Biberacherinnen ihre komfortable Führung und ließen die Gastgeber auf 12:11 herankommen. Mit einem enormen Team- und Kampfgeist verwandelte die Mannschaft um Welcker letzten Endes den dritten Matchball und gewann auch den fünften Satz mit 15:13. Als wertvollste Spielerin wurde Außenangreiferin Leonie Matousek vom gegnerischen Team gewählt.

Das knappe Ergebnis bestätigt Trainer Patrick Welcher: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für uns. Ich bin super stolz auf uns, dass wir gewonnen haben und uns aus Rückständen immer wieder rausgekämpft haben.“ Libera Sarah Gnann bekräftigt dies: „Wir haben uns den Sieg hart erkämpft und uns die etwas bessere Ausgangssituation für das Rückspiel erarbeitet. Trotz allem dürfen wir uns darauf nicht ausruhen und müssen auch in zwei Wochen unser eigenes Spiel durchziehen, ohne uns vom Gegner beeinflussen zu lassen.“

Jetzt gilt es, die Fehler, die gemacht wurden, aufzuarbeiten und in den nächsten Wochen gut zu trainieren, bevor am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr das Rückspiel in der Wilhelm-Leger-Halle ansteht.