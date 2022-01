Biberacher Volleyballer erst im Finale gestoppt

Die TG Biberach ist bei der Endrunde um die Württembergische Meisterschaft der männlichen U14-Jugend in der Wilhelm-Leger-Sporthalle in Biberach erst im Finale gestoppt worden. Trotz der knappen Finalniederlage gegen den VfB Friedrichshafen qualifizierten sich die Biberacher für die Teilnahme an den Regionalmeisterschaften Süd am 2. April.

Nachstehende Mannschaften hatten sich die Teilnahme in Biberach gesichert: MTV Ludwigsburg und SpVgg Möckmühl (Bezirk Nord), TSV Birkach und TB Cannstatt (Bezirk Ost), TG Biberach und VfB Friedrichshafen (Bezirk Süd), TV Rottenburg I und TV Rottenburg II (Bezirk West). Der TV Rottenburg musste coronabedingt kurzfristig absagen. Zunächst traten die Teams in zwei Dreiergruppen (Gruppe A: TB Cannstatt, MTV Ludwigsburg und TG Biberach; Gruppe B: SpVgg Möckmühl, TSV Birkach und VFB Friedrichshafen) in zwei Sätzen gegeneinander an.

TG-Trainer Andrej Bangert musste krankheitsbedingt auf Stammspieler Henry Ehlgen verzichten, dennoch gewannen die Biberacher im ersten Spiel gegen den MTV Ludwigsburg souverän mit 2:0 (25:17, 25:18). In der zweiten Begegnung gegen den TB Cannstatt war die TG im ersten Satz deutlich überlegen und gewann diesen mit 25:15. Im zweiten Durchgang taten sich die Biberacher durch leichte Fehler und ein unkonzentriertes Spiel schwer, setzten sich aber dennoch mit 29:27 durch und holten sich den Gruppensieg.

Als Erster der Gruppe A traf die TG Biberach nun auf den TSV Birkach, Zweiter der Gruppe B. Bei den Überkreuzvergleichen wurde auf zwei Gewinnsätze gespielt. Die Biberacher spielten im ersten Satz stark auf und entschieden diesen deutlich mit 25:12 für sich. Im zweiten Durchgang kam Birkach immer besser ins Spiel, während sich bei den TGlern immer mehr vermeidbare Fehler einschlichen. Mit 17:25 verlor die TG den zweiten Satz und musste zum ersten Mal in dieser Saison in den Tie-Break. Durch eine genaue Annahme, starke Feldverteidigung und eine tolle Leistung am Netz holte sich die TG verdient den dritten Satz (15:7) und zog ins Finale ein.

Im Finale trafen die Biberacher wie schon bei den Bezirksmeisterschaften auf den VfB Friedrichshafen, der sich im Überkreuzspiel gegen den MTV Ludwigsburg mit 2:0 (25:17, 25:17) deutlich durchgesetzt hatte. Der erste Durchgang war hart umkämpft. Beide Mannschaften spielten einen schönen und spannenden Volleyball und lieferten sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende ging der Satz mit 25:23 an die Häfler. Trotz des knappen Satzverlusts ließ sich die TG nicht einschüchtern. Unterstützt von den Zuschauern sicherte sich die U14 mit druckvollen Aufschlägen, einer stabilen Annahme und daraus resultierenden guten Angriffen den zweiten Satz souverän mit 25:14. Im entscheidenden dritten Satz fehlte erneut die Konzentration und der VfB lag schnell mit 4:0 vorn. Nach dem Seitenwechsel bei einem Spielstand von 3:8 schien der Sieg in weite Ferne gerückt. Eine gute kämpferische Leistung, ein großartiger Teamgeist und lautstarke Unterstützung von den Zuschauerrängen brachten den Ausgleich zum 8:8. Spannend ging es weiter zwischen den Häflern und der TG. Am Ende gewann der VfB knapp mit 15:12 und sicherte holte sich die Württembergische Meisterschaft.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der TSV Birkach gegen den MTV Ludwigsburg mit 2:0 (25:18, 25:19) durch. Damit qualifizierte sich Birkach als drittes Team für die Süddeutschen Meisterschaften im Regionalbereich Süd des Deutschen Volleyball-Verbands, an dem die qualifizierten Mannschaften aus den drei Landesverbänden Nordbaden (NVV), Südbaden (SBVV) und Württemberg (VLW) teilnehmen.