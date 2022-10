Biberacher Vereinsturnier geht in Runde zwei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der Corona-Zwangspause läuft der Spiel- und Übungsbetrieb in der Schachabteilung der TG Biberach zwar wieder, aber ganz zur Normalität konnten die Schachbiber noch nicht zurückkehren. Wegen Logistikproblemen muss die offene Biberacher Stadtmeisterschaft auch dieses Jahr entfallen. Als Ersatz hat Spielleiter Rainer Birkenmaier nun allerdings ein kleines, vereinsinternes Turnier für die regelmäßigen Gäste beim Spieleabend aufgesetzt. Das Vereinsturnier wird mit zehn Teilnehmern über neun Runden im Dreiwochentakt im Konferenzzimmer des TG Heim Restaurants ausgetragen.

Topfavorit ist Oberligaspieler Birkenmaier. In seine erste Runde gegen Neuzugang Xaver Dworschak ging er allerdings mit großem Respekt. Zu Recht. Dworschak startete direkt einen Großangriff, bei dem sich Birkenmaier umsichtig verteidigen musste. Er konnte die Angriffe dabei zügig unterbinden, gewann die Oberhand und siegte schnell. Friedlich ging es hingegen bei Erik Hobson und Luca Sörgel zu. Nach ausgeglichenem Spielverlauf einigten sie sich bald auf Remis. Zu einem ganz anderen Remis kam es zwischen Luzia Sander und Frank Zessin. Zessin spielte stark, gewann zwei Bauern und hatte deutliche Vorteile, bis er in Zeitnot geriet. Da holte sich Sander einen Bauern zurück und konsolidierte ihre Stellung, ehe sie per Zugwiederholung ein Remis erzwang. Ein Remis verpasste hingegen Benedikt Pfeifer, der mit gutem Spiel gegen Jonathan Engert ebenfalls schon zwei Bauern im Vorteil war. Als Pfeifer jedoch einen Läufer einstellte, griff Engert zu und kam doch noch zu einem glücklichen Erfolg. Felix Funk gewann derweil kampflos.

In einer vorgezogenen Partie der zweiten Runde hielt sich Zessin dieses Mal schadlos und verwertete seine Vorteile gegen Dworschak auch zu einem vollen Punkt. Die weiteren Partien in Runde zwei werden diesen Freitag, 21. Oktober, ab 19 Uhr im TG-Heim Restaurant in der Adenauerallee 11 gespielt. Eine Vorentscheidung könnte bereits das Spitzenspiel zwischen Birkenmaier und Funk, Spitzenspieler der Landesligamannschaft, bringen. Die verbleibenden Paarungen lauten im Einzelnen: Birkenmaier – Funk, Pfeifer – Sander, Sörgel – Engert und Wohlgemuth – Hobson.