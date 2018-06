Biberacher verbringen beeindruckende Tage auf Guernsey

Begeistert sind die Teilnehmer der vierten Bürgerreise nach Guernsey gewesen, die der Freundeskreis Guernsey im Verein Städte Partner Biberach mit seiner Doppelspitze Helga Reiser und Claudia Zweil jüngst veranstaltet hat. Während des siebentägigen Aufenthalts konnten die 30 Teilnehmer die Freundlichkeit der Inselbewohner ebenso genießen wie die Schönheit der Insel samt Nachbarinseln als auch die leckere, lokale Küche.

Die mittlerweile freundschaftlichen Beziehungen zwischen Biberach und Guernsey basieren bekanntlich auf Ereignissen während des Zweiten Weltkriegs: von 1942 bis 1945 waren von der Deutschen Wehrmacht aus Guernsey deportierte Familien im Biberacher Lager Lindele (der heutigen Polizeihochschule) interniert. Familien, die sich damals kennenlernten – sei es beim zeitgleichen „Wochenbett“-Aufenthalt im Krankenhaus oder weil sich sonstige persönliche Kontakte ergaben – blieben auch nach dem Krieg in Verbindung. Aus diesen persönlichen Beziehungen entwickelte sich die freundschaftliche Beziehung zwischen Guernsey und Biberach.

Bewegend war das Treffen mit der mittlerweile 91-jährigen Nellie Le Feuvre, die unter anderem im Lager Lindele interniert war und über diese Zeit das lesenswerte Büchlein „A Sark Teenagers Deportation“ schrieb. Seit 1997, seit die Freundschaft zwischen Guernsey und Biberach besteht, hat sich der Schwerpunkt der Beziehung verschoben: „Reconciliation was in the beginning, now it is friendship“ („Am Anfang war es Aussöhnung, heute ist es Freundschaft“), so formulierte es einer der Guernseyer Teilnehmer bei der Begrüßung.

Zahlreiche freundschaftliche Begegnungen, bedrückende Geschichte, Kultur, Botanik und Genuss – mit diesen Schlagworten lässt sich das Programm der Bürgerreise zusammenfassen: eine Inselrundfahrt mit Gaby Betley, der Gattin des deutschen Honorarkonsuls Chris Betley, die ebenso zum wunderschönen Garten von Sausmarez Manor führte wie auch zum Fort Grey und den Resten eines römischen Schiffes. Aber auch der Soldatenfriedhof Fort George Cemetry, auf dem 111 deutsche Soldaten während der Zeit der Besatzung beerdigt wurden, und zu deutschen Befestigungsanlagen, die man auf Guernsey quasi an jeder Ecke findet, wurden besucht. Der Besuch des Occupation-Museums von Richard Heaume mit Biberach-Raum und einem Modell des Lager Lindele gehörte selbstverständlich zum Programm.

Zwei Biberacher auf Spurensuche

Ein weiterer Höhepunkt war der Empfang beim Vogt des Bailiwick of Guernsey, Bailiff Sir Richard Collas. Auch dieser begrüßte die Biberacher Gäste herzlich. Er erläuterte die Funktion des Bailiffs, und verriet, das Königin Elisabeth II ihn jüngst für weitere zwei Jahre bis Ende Mai 2020 im Amt bestätigt hat. Dies freue ihn auch selbst, weil sich nun hoffentlich doch noch eine Gelegenheit für ihn bietet, erstmals das Biberacher Schützenfest zu besuchen. Hans-Bernd Sick, Vorsitzender des Vereins Städte Partner Biberach, bedankte sich für die besondere Einladung. Er betonte den regen Austausch und nannte anstehende Aktivitäten wie den Besuch zweier Chöre aus Guernsey in Biberach mit Konzert am 13. Juli in der Friedenskirche, den Deutsch-Intensiv Kurs für Jugendliche oder die anstehende Sonderausstellung im Biberacher Museum über das Lager Lindele, zu deren Eröffnung am 26. Oktober auch hoffentlich Gäste aus Guernsey anwesend sein werden.

Auf Spurensuche waren zwei Teilnehmer der Reisegruppe: zwei Geschwister, deren Vater als Besatzungssoldat auf Guernsey stationiert war, besuchten anhand der Aufzeichnungen ihres Vaters mehrere dort erwähnte Orte und versuchten mit Hilfe der Guernseyer Freunde Nachkommen der damaligen Bekannten ihres Vaters aufzuspüren. Diese Spurensuche wie auch die Gespräche mit den „Biberacher Kindern“ zeigen, dass auch noch 73 Jahre nach Kriegsende die damaligen Ereignisse bis heute nachwirken.