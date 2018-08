Biberacher und Astigiani wandern gemeinsam

Die Mitglieder des Deutschen Alpenvereins (DAV) der Sektion Biberach und vom Club Alpino Sezione di Asti treffen sich abwechselnd in den Alpen zum Wandern. Dieses Jahr war der Treffpunkt die Lindauer Hütte (1744 Meter) im Montafon.

Nachdem die Teilnehmer am Parkplatz der Golmer Bergbahn in Latschau eingetroffen waren, gab es bei Sonnenschein die traditionelle „Merenda“, das Vesper. Anschließend erfolgte die Auffahrt mit der Golmer Bergbahn zum Grüneck. Von dort aus wurde über die Latschätzalpe in knapp zwei Stunden zur Lindauer Hütte gewandert. In der letzten halben Stunde begann es stark zu regnen, weshalb die Bergsteiger ziemlich durchnässt an der Lindauer Hütte ankamen. Dieses Wetter sollte die Gruppe die ganzen vier Tage über begleiten.

Die vorgesehene Tour zum großen Drusenturm konnte wegen des schlechten Wetters nicht gemacht werden. Über das Drusator auf 2342 Meter Höhe ging es im Auf und Ab zum Schweizertor und weiter über den Öfenpaß zurück zur Lindauer Hütte, 16 Kilometer Wegstrecke und 1050 Höhenmeter wurden bewältigt. Die Sonne zeigte sich zwar den ganzen Tag nicht, aber die Wolkendecke war so hoch, dass man bei der Umrundung des Bergmassivs immer die senkrechten Wände der Drusentürme vor Augen hatte. Erst kurz vor der Hütte regnete es etwas.

Auch die am nächsten Tag geplante Rundwanderung zur Tilisuna Hütte fiel dem Wetter zum Opfer. Am Morgen reichte der Nebel bis hinunter zur Hütte. Die Gruppe ließ sich nicht entmutigen und wanderte zur Unteren Spora Alpe. Bei Kaffee und einer Jause mit Käse sowie Speck wurde gerastet, bevor es wieder bergauf zur Lindauer Hütte ging. Auch dieses Mal wurde gerade noch die Hütte erreicht, bevor es zu regnen begann.

Bei der Wanderung hinunter nach Latschau sahen die Teilnehmer Berge, die frisch verschneit waren. Kurz vor Latschau zeigte sich erstmals wieder die Sonne. Nachdem die italienischen Freunde und Chorsänger Francesco und Elio die Teilnehmer mit italienischen Liedern der Berge beglückt hatten, hieß es Abschied nehmen. 2019 findet das Treffen im Val Formazza statt.