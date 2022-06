Biberacher Triathleten trotzen in Ingolstadt Regen und Kälte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Ingolstädter Triathlon sind am vergangenen Sonntag, den 29. Mai auch die Deutschen Meisterschaften der Deutschen Triathlon Union (DTU) in der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen – 80,7 km Radfahren – 20,9 km Laufen) ausgetragen worden. Neben der Mitteldistanz wurden noch die Olympische Distanz sowie eine Sprintdistanz angeboten. Insgesamt gingen am Sonntag 2528 Teilnehmer*innen bei einem Frauenanteil von 24 Prozent an den Start.

Als am Sonntagmorgen die Startklappe zum ersten Mal für die Mitteldistanz zusammengeschlagen wurde, strahlte die Sonne noch am Himmel. Die Vorhersage versprach angenehmes Triathlonwetter. Doch schon eine gute halbe Stunde später, als die meisten Athleten bereits die ersten Kilometer auf dem Rad zurückgelegt hatten, setzte ein starker Dauerregen ein und ein Temperatursturz von rund acht Grad. In der Folge mussten knapp 400 Athlet*innen wegen Unterkühlung oder nach Stürzen ihr Rennen abbrechen.

Auch die Biberacher Triathleten Dennis Baumgardt, Patrick Betz-Mors, Sonja und Tobias Döderlein waren bei diesem Wettkampf mit am Start. Nach einer Schwimmrunde im Baggersee bei angenehmen 19 °C machte der einsetzende Regen auch den Biberacher Triathleten zu schaffen. Aquaplaning und kältebedingt nachlassende Kräfte machten das Bremsen, Schalten und Verpflegen schwierig.

Trotz den harten Bedingungen absolvierten Dennis, Patrick und Sonja die Mitteldistanz souverän und konnten ihre Rennen zu Ende bringen. Der starke Läufer Patrick Betz-Mors kam bereits nach 4:01:28 Stunden ins Ziel gesprintet und belegte in seiner Altersklasse Platz 11. Nur wenige Minuten später lief auch der ambitionierte Triathlet Dennis Baumgardt mit einer Gesamtzeit von 4:19:25 ins Ziel und konnte sich damit den 11. Platz in seiner Altersklasse sichern. Eine gute Stunde später schaffte dann auch Sonja Döderlein ihre erste Mitteldistanz in 5:24:29 Stunden und belegte damit den 4. Platz in ihrer Altersklasse.

Tobias Döderlein trat bei diesem Triathlon in der Olympischen Distanz an. Er startete die Schwimmstrecke von 1500 m erst nach dem Regen. Nach der 42 km langen, regennassen Radstrecke folgte der 10,7 km Lauf. Nach 2:47:50 Stunden durfte er als 35. seiner Altersklasse seine Medaille in Empfang nehmen.

Als die vier Biberacher Triathleten ins Ziel eintrafen, schien auch wieder die Sonne. Wenigstens beim Feiern stimmten die äußeren Bedingungen.