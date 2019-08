Biberacher Tierheim feiert am Wochenende

Das Pater-Agnellus-Schneider-Tierheim in Biberach feiert am Wochenende 31. August/1. September wieder sein großes Tierheimfest auf dem Gelände am Hubertusweg 10. Am Samstag und Sonntag gibt es ein umfangreiches Programm, bestehend aus Unterhaltung und Information.

So werden ab Samstag, 31. August, ab 11.30 Uhr die verschiedenen Tierheimhunde vorgestellt (auch am Sonntag ab 11.30 Uhr). Um 12.30 und um 15 Uhr gibt es einen Spiel-&-Spaß-Parcours für Mensch-Hunde-Teams mit Melli Wundersee (auch am Sonntag um 13 und 15 Uhr). „Was Sie schon immer über das Tierheim wissen wollten“ erfahren die Besucher in einem Vortrag ab 12.30 Uhr (am Sonntag um 13.30 Uhr). Der schönste Hund wird ab 13.30 Uhr gewählt. Anmelden dafür können Herrchen und Frauchen ihre Vierbeiner von 10 bis 13 Uhr. Welche Tricks Hunde beherrschen können, führt Iris Halder um 14.30 Uhr mit Hündin Josie vor. Einen Vortrag zum Thema Insektenschwund hält ein Vertreter des Nabu ab 15.30 Uhr.

Frisbee-Workshop mit Hund

Am Sonntag, 1. September, gibt es ab 12.30 Uhr Dog-Dancing. Interaktiv wird es um 14.30 Uhr: Dann man mit dem eigenen Hund an einem Frisbee-Workshop teilnehmen. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt: Es stehen vegetarische und vegane Gerichte sowie Getränke, Kaffee und Kuchen und Süßwaren an einem Stand zur Auswahl. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, von 13 bis 16 Uhr lädt das Spielmobil von Jugend Aktiv zum Spielen, Basteln und Schminken ein. Für Musik sorgt an beiden Tagen Alleinunterhalter Pit.