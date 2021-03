Biberacher Testzentrum öffnet im April an sechs Tagen

Das Testzentrum Biberach in der Stadthalle erweitert ab dem 1. April die Öffnungszeiten auf sechs Tage in der Woche. Damit bietet die Stadtverwaltung 45 Stunden in der Woche ein Testangebot für die Bevölkerung an.

An Karfreitag und Ostermontag bleibt das Schnelltestzentrum geschlossen. Am Karsamstag ist es eine Stunde länger (bis 13 Uhr) geöffnet. Wer keine Möglichkeit hat, online einen Termin zu buchen, kann sich bei der Corona-Hotline der Stadtverwaltung unter Telefon 07351/51-888 melden und einen Termin buchen.

Die Nummer ist zu den allgemeinen Dienstzeiten besetzt:

Montag bis Donnerstag von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Die Online-Terminvergabe erfolgt weiterhin unter der Adresse www.biberach-riss.de/schnelltest. Künftig muss keine ausgedruckte Bescheinigung mehr zum Termin mitgebracht werden. Das Buchungs-Terminal bietet unter anderem eine Stornierungsfunktion.

Überdies ist es künftig möglich, eine persönliche Übersicht aller bereits gebuchten Termine anzeigen zu lassen. Wer sich krank fühlt oder bereits Symptome aufweist, kann nicht getestet werden.

Das Testzentrum ist wie folgt geöffnet: