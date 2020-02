Biberacher Tennisverein möchte eigene Tennisschule gründen

Der Tennisverein Biberach-Hühnerfeld (TVB) will am 1. Mai eine eigene Tennisschule eröffnen. Diese wird dann nicht nur Mitgliedern, sondern allen tennisbegeisterten Biberachern offen stehen. Eine Kooperation der Tennisschule mit dem Württembergischen Tennisbund und der TG Sport Akademie ist ebenfalls geplant.

Rudolf Sommer sagte, der Verein wolle künftig alle Tennissportler des Vereins professionell betreuen. Mit André und Enikö Maier habe der Verein zwei leistungsstarke Partner, die über ein qualifiziertes Leistungsprofil für den Betrieb einer künftigen Tennisschule verfügten.

André Maier spielte in der zweiten Bundesliga beim TV Reutlingen, er war Tennistrainer in Baden-Württemberg und in der Schweiz, hat eine Lizenzierung sowohl als B-Trainer Leistungssport im WTB und Swiss Tennis als auch als A-Trainer Kondition Swiss Tennis.

Seine Partnerin Enikö Maier ist Diplomfitnesslehrerin und Expertin für Präventiv- und Sporternährung. Zusammen wollen die beiden alle interessierten Mitglieder des TVB noch gezielter anleiten und fördern.

Ganzheitliche Ausrichtung

Maier erläuterte, wie er sich die ganzheitliche Ausrichtung der Tennisschule vorstelle. Dabei gehe es nicht nur um eine bewusste Herausbildung der technischen Fertigkeiten im Tennisspiel, sondern auch um die mentale, taktische und physische Schulung. Das konkrete Konzept der neuen Tennisschule soll bei einem Tag der offenen Tür in der WTB-Halle am 28. März ab 14 Uhr vorgestellt werden. Die Tennisschule soll dann am 1. Mai eröffnen.

Hinter dem Tennisverein Biberach-Hühnerfeld (TVB) liegt eine erfolgreiche Saison. Bei der Jahreshauptversammlung erinnerte der Vorsitzende Rudolf Sommer an die Höhepunkte. Im Bereich des Breiten-, Jugend- und Leistungssport würden auf den Verein neue Herausforderungen zukommen. Trotz des demografischen Wandels solle der Breitensport und die Jugendarbeit dazu beitragen, weitere Mitglieder zu gewinnen.

Sportwartin Martina Wallach teilte mit, dass im vergangenen Sommer für den TVB 20 Mannschaften an den Start gingen. Davon entfielen allein zehn Mannschaften auf den Jugendbereich, neun starteten im Aktiven- und Seniorenbereich. Ferner wurde eine Damen-Hobbymannschaft gemeldet. In der Winterhallenrunde 2018/2019 nahmen zudem drei aktive Mannschaften und eine Knabenmannschaft am Spielbetrieb teil.

Als besonders erfreulich hob Martina Wallach das Abschneiden der Damen 30 hervor. Nach dem Aufstieg in der vorherigen Saison in die Württembergstaffel, der höchsten Spielklasse für Vierermannschaften auf Verbandsebene, konnten sich die Damen in der neuen spielstarken Liga auf einem guten dritten Platz behaupten. Insgesamt bedeutete die Ausrichtung der Verbandsspiele an den Spieltagen die Organisation von circa 100 Verbandsspielen, wobei über die Hälfte auf der Anlage des TVB durchgeführt wurden.

Erfolge der Mannschaften 2019

Im Spielbetrieb errangen die Jugendmannschaften der Knaben 1 und 2 den Meistertitel. Die Mädchenmannschaft, die bereits in der Staffelliga spielte, erreichten einen respektablen dritten Platz. Auch die anderen Jugendmannschaften errangen gute Resultate, wie die Juniorinnen 1, die als einzige Mannschaft auf Verbandsebene antrat und einen hervorragenden dritten Platz belegte.

Die Kleinsten des TVB konnten sich bei den Midcourtmeisterschaften mit den Plätzen zwei und drei in Liste der erfolgreichen Jugendmannschaften einreihen. Bei den Einzelwettbewerben errangen in ihrer Altersstufe bei den Bezirksmeisterschaften im Sommer Angelina Flachs (U16) den Titel, Noemi Köhle (U9) und Jule Feyen (U16) den zweiten sowie Veit Borges (U11), Polly Eichner (U9) und Patriz Lutz (U12) den dritten Platz. In die Siegerlisten der Bezirksmeisterschaften im Winter konnten sich Noemi Köhle (U10) sowie Angelina Flachs, die sogar in der Damenkonkurrenz antrat, als Erste eintragen. Zweite Plätzen errangen Polly Eichner (U10) und Robin Müller (U10), den dritten Charlotte Bauer (U10), Maja Feyen (U12), Patriz Lutz (U13) und Axel Borges (U9).

Für die 40-jährige Mitgliedschaft im TVB ehrte Rudolf Sommer insgesamt 16 Mitglieder mit der silbernen Ehrennadel des Vereins für ihre langjährige treue Mitgliedschaft. Weitere elf Mitglieder erhielten zur Ehrung die Urkunde für langjährige Mitgliedschaft. Der Vorstand setzt sich nach den Wahlen wie folgt zusammen: André Maier ist erster Jugendsportwart, Silke Maier seine Stellvertreterin, Alexander Wallach ist Beisitzer Digitales, Internet und Medien, Eric Borges ist stellvertretender Beisitzer Jugend und Patriz Lutz jugendlicher Beisitzer.