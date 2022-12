Biberacher Tafel erhält Spende aus Christbaumverkauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Biberacher Tafel darf sich über eine Spende in Höhe von 1.700 Euro von der e.wa riss und dem Grün Team freuen. Diese Spende kam beim Christbaumverkauf zustande, den die beiden Unternehmen am dritten Adventswochenende veranstalteten. Pro verkauftem Baum gingen 6 Euro an die Tafel. Insgesamt kamen dadurch rund 1.200 Euro zusammen. „Ein besonderer Dank geht an alle, die die Tafel mit dem Kauf Ihres Christbaumbaums unterstützt haben“, so Michael Bleichner, Geschäftsführer des Grün Teams.

Das Grün Team und die e.wa riss rundeten den Betrag gemeinsam auf 1.700 Euro auf. Aktuell sind die Tafelläden mehr denn je auf Spenden angewiesen. e.wa riss und Grün Team möchten die Spendensumme direkt in Lebensmittel investieren, die die Tafel am dringendsten benötigt. „Wir benötigen vor allem haltbare Lebensmittel, wie Mehl oder Nudeln. Diese werden seltener gespendet,“ erklärt Alexandra Meyer von der Tafel.

Die Spende geht jedes Jahr an eine gemeinnützige Organisation in der Region. „Uns ist es immer wichtig, dass wir die Menschen vor Ort mit unserer Spende unterstützen können, besonders in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten,“ so Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer der e.wa riss.