Biberacher Studierende tauschen Hörsaal gegen Dreimaster auf der Ostsee

Dreimaster statt Hörsaal: Die Segelexkursion Energy Sail gehört zu den spektakulärsten Reisen, die die Hochschule Biberach ihren Studierenden ermöglicht. Auf der 47 Meter langen Thalassa war wieder eine 30-köpfige Gruppe aus Biberach unterwegs. Zwischen Rostock und Kopenhagen wurden Energietechnikprojekte wie der Arkona-Windkraftpark angesteuert. Geboten war nicht nur fachlich Lehrreiches für die angehenden Ingenieurinnen und Ingenieure.

Wenn der Wind in die insgesamt 800 Quadratmeter großen Segelflächen greift, neigt sich das Oberdeck der Wasserlinie entgegen. Die Wellen, die auf offener See meterhoch sein können, klatschen über die Reling. Die Segelcrew der Hochschule Biberach (HBC) erreicht auf ihrem Törn bis zu neun Knoten (rund 16 Stundenkilometer).

Von Seekrankheit nicht verschont

„Tatsächlich hatten an Tag eins unserer Exkursion einige Crewmitglieder mit der Seekrankheit zu kämpfen“, sagt Energie-Ingenieur Peter Knoll, Ideengeber und Organisator der Exkursion. Aber mit der Zeit gewöhnt sich der Körper an den Wellengang.

Von Rostock nach Bornholm und Kopenhagen

Der niederländische Thalassa-Eigentümer Jacob Jan Dam nahm mit seinem Schiff schon an der „Race of Classic“ teil und bietet Reisen auf Ost- oder Nordsee an. Mit der Gruppe aus Biberach unternimmt sein Team einen zehntägigen Trip über Rügen nach Bornholm, Ystad, Kopenhagen, Wismar und zurück nach Rostock. Die ganztägigen Segeletappen zählen zu seinem „persönlichen Highlight“, so Masterstudent Benno Schedlbauer nach der Exkursion.

Nicht alle haben Segelerfahrung

Der 23-Jährige tritt die Reise ohne Segelerfahrung an. Begeistert beteiligt er sich an den Arbeiten an Deck: Knoten üben, Anker lichten, Segel hissen und nach ein paar Tagen hoch hinaus in die Takelage klettern. An Bord fassen Studierende, Professoren und HBC-Mitarbeitende mit an und unterstützen die Thalassa-Crew um Kapitän Maarten – „Alter, Geschlecht oder Titel machen hier keinen Unterschied“, sagt Peter Knoll.

Mehr als ein Segelabenteuer

Bei der Exkursion geht es um mehr als ein Segelabenteuer. Auch der dritte Energy Sail verbindet innovative Energietechnikprojekte, kulturelle Entwicklungen und die besondere Form des Reisens. Überwiegend mit der Kraft des Windes bewegt sich die Gruppe vorwärts. An Land werden Räder und Zug genutzt. Die An- und Rückreise nach und von Rostock erfolgt mit dem Bus. „Die Ökobilanz der Exkursion wird gut sein“, so die HBC.

Monatelange Vorbereitungen

„Monatelang haben die Mitglieder sich auf die Exkursion vorbereitet. Als sie damit begannen, war von einem Krieg in der Ukraine noch keine Rede, dass Gas als eine Art Waffe eingesetzt würde, nicht vorstellbar und der mutmaßliche Anschlag auf die Pipeline vor Bornholm noch nicht verübt“, so die HBC. „Jetzt zeigen die aktuellen Ereignisse deutlich auf, wie dringend notwendig die gesellschaftlichen und technologischen Transformationen sind“, sagt Knoll und verweist auch auf fortschreitenden Klimawandel.

Die Energieinsel fasziniert die Studierenden

„Leuchtendes Beispiel für eine zukünftige Energieversorgung ist die dänische Insel Bornholm“, so Knoll, der im Studiengang Energie-Ingenieurwesen das Labor für Automatisierungstechnik leitet. Bornholm will sich bis 2025 CO2-neutral mit Energie versorgen und bis 2040 CO2-emissionsfrei sein. Die Studierenden erfahren auch, wie die Insel zum Energieverteiler für Deutschland und Dänemark ausgebaut wird. Mit der Technik „Power-to-X“ werden die Windenergie besser ausgeschöpft, Überschüsse in Wasserstoff umgewandelt und flexibel zur Verfügung gestellt. Die Gruppe ist fasziniert, mit welcher Begeisterung die Bevölkerung das Projekt aufnimmt. Das mag daran liegen, dass es für private Haushalte schon heute flexible Stromtarife gibt, vermuten die Reisenden. Auch gelinge es der Inselverwaltung, die Einwohner zu beteiligen.

Sprung in 16 Grad kalte Ostsee

„Die Studierenden – alle sind im Bachelor Energie-Ingenieurwesen oder im Master Energie- und Gebäudesysteme an der HBC eingeschrieben – werden nach dem Studium ihren Beitrag für gelingende nachhaltige Energiekonzepte leisten“, teilt die HBC mit. Damit gehörten sie zu Fachkräften, die von Industrie, Kommunen oder Ingenieurbüros gesucht werden. An diesem Abend aber genießen sie einfach den Strand. Zweimal ankert die Thallassa auf offener See. Auch dann wagen einige den Sprung in die etwa 16 Grad kalte Ostsee. „So werden aus Landratten Wasserratten“, so Knoll.

Lernen vom Kapitän

An Bord bereitet Student Pascal Belschner die Gruppe auf die Besichtigung des schwedischen Fernwärmekraftwerk Ystad vor. Alle Studierenden haben ein Referat erarbeitet. Es geht auch um Seekarten, Navigieren auf See, Wetterkunde und Lichtsignale. Diesen Part übernimmt der Kapitän. Dann fährt der Großsegler in den Hafen von Kopenhagen ein. Für Bachelor-Studentin Lena Lisowski zählt der Aufenthalt in der dänischen Hauptstadt zu den Höhepunkten. Die Lebendigkeit der Stadt hat es ihr angetan.

Müllkraftwerk mit Kunstpiste auf Dach

Schon während der Stadtführung fällt der Blick der Gruppe auf ein hohes Gebäude mit ungewöhnlicher Form: Das Kraftwerk Copenhill ragt über die Skyline hinaus und ist eine Müllverbrennungsanlage mitten in der Stadt. Das klingt nach Dreck und Gestank, doch die Dänen beweisen, dass es anders möglich ist. Das Müllheizkraftwerk ist umweltfreundlich und bietet auf dem Dach Skipisten aus Kunststoffmatten, Wanderwege, Trails in wilder Naturlandschaft und die mit knapp 90 Meter höchste Kletterwand Europas. Bei einer Führung habe man die Dimensionen des Kraftwerks erlebt, so Lisowski. „440 000 Tonnen Abfall werden hier jährlich zu Strom verarbeitet.“

Per Ausnahmegenehmig nah an Windpark heran

Wie der Energy Sail Segeln und Energietechnik zusammenführt, das zeigt sich der Crew auch, als sie den Windkraftpark Arkona ansteuert. Kapitän Maarten erhält über Funk die Freigabe, den Sicherheitsabstand von 500 Metern unterschreiten zu dürfen. Die Thalassa kann bis auf 150 Meter heransegeln und die Gruppe bestaunt die 60 Windräder. Zuvor hatten Mitarbeitende des Betreibers RWE die Spezifika der Offshore-Anlage erläutert. Die Fundamente werden bis zu 40 Meter tief eingesetzt. Alle 60 Anlagen sind mit je 1200 Sensoren und einer Wetterstation ausgestattet. So lassen sich die Rotoren entsprechend in den Wind drehen. Insgesamt erzeugt der 1,2 Milliarden Euro teure Windpark eine Maximalleistung von 385 Megawatt. „Rechnerisch können damit rund 400 000 Haushalte versorgt werden“, schätzt Knoll.

Wie die Windräder gesteuert werden

Störmeldungen kann die Leitwarte größtenteils über einen Remote-Zugriff beheben, zusätzlich erfolgen tägliche Wartungen. Die einzelne Anlage besitzt eine Nabenhöhe von 102 Metern und eine Rotorblätterlänge von fast 74 Meter. Werden Teile ersetzt, kommen Kran und Lastenzug zum Einsatz, mit denen jede Anlage mit ausgestattet ist.

Das macht die Exkursion so besonders

„Die Mischung aus fachlichen Einblicken, Segelabenteuer und Teambuilding ist es wohl, was den Energy Sail so besonders macht“, so das Fazit der HBC. Als Ideengeber Peter Knoll den Vorschlag vor fast zehn Jahren einbrachte, reagierte die damalige Leitung des Studiengangs Energie-Ingenieurwesen positiv. Dass die Lehrenden vom Energy Sail begeistert sind, zeigen auch die Anmeldungen: Für die Törns 2014 und 2018 heuerten jeweils Professoren an, in diesem Jahr zählten Martin Becker und Volker Wachenfeld zur Crew. Wie ihre Kollegen zuvor sind sie sicher: Es soll nicht der letzte Energy Sail gewesen sein.