Biberacher Studierende refererieren bei internationaler Konferenz

Energie, Gebäude und Umwelt: Das sind die Themenschwerpunkte, die die internationale wissenschaftliche Konferenz e-nova im österreichischen Pinkafeld in den Fokus nimmt. In diesem Jahr zählten zu den Referenten zwei Biberacher Studierende und ihr Professor.

Die e-nova bietet einen Überblick über die anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung im Bereich Energie, Gebäude und Umwelt. Sie zeigt darüberhinaus Möglichkeiten, wie Forschung in die berufliche Praxis kommt.

Drei Referenten aus Biberach

David Fürst und Tobias Moderau, Studierende des Masterstudiengangs Energie- und Gebäudesysteme der Hochschule Biberach (HBC), zählten zusammen mit ihrem betreuenden Professor Alexander Floß zu den Referenten der Tagung, die die FH Burgenland ausrichtet. die FH ist seit vielen Jahren eine Partnerhochschulen der HBC.

Fachleute aus Wissenschaft und Industrie

Die Biberacher Teilnehmer referierten vor Vertreterinnen und Vertretern aus der Wissenschaft und der Industrie. Sie hielten jeweils einen Vortrag im Themenspektrum Effizienz in modernen Energiesystemen und stellten in Auszügen ihre Ergebnisse aus Forschungs- und Masterprojekten vor.

Ein Thema sind Wärmepumpen

David Fürst berichtete über Möglichkeiten der „Effizienzsteigerung von Wärmepumpen durch geschickte Speicher-Einbindung“ und stellte Wege vor, den Temperaturverlust zwischen Erzeuger und Verbraucher zu minimieren. Sein Kommilitone Tobias Moderau präsentierte ein Kooperationsprojekt zwischen dem Institut für Gebäude- und Energiesysteme der Hochschule mit dem Lebensmittel-Logistikunternehmen Früchte Jork in Isny im Allgäu. Unter dem Titel „Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung – Moderne Technologie allein ist kein Garant für hohe Effizienz“ thematisierte er insbesondere die wichtige Bedeutung von Temperaturniveaus in modernen Energiesystemen. Über das Potential einer innovativen Brennwertnutzung bei der Holzverbrennung berichtete Prof. Alexander Floß, der im Studiengang unter anderem Konstruktion und Anlagentechnik lehrt.

Positive Rückmeldung auf die Vorträge

„Die Biberacher Referenten erhielten positive Rückmeldungen von den Teilnehmenden“, berichtet die Hochschule. Auch Studierende der FH Burgenland konnten die Konferenz besuchen. Für Tobias Moderau stellt die Teilnahme eine „wertvolle Erfahrung“ dar, sein Studium hat er inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Seine erste berufliche Station wird ihn nach Stuttgart führen, in ein Planungsbüro, in dem er Aufgaben übernimmt, die seinem Forschungs- und Masterprojekt entsprechen: Effizienz in modernen Energiesystemen.