Biberacher Studenten entwickeln App für Caritas

Sicher und selbstständig leben: Diesen Wunsch formulieren viele ältere Menschen. Doch die Realität sieht oftmals anders aus, weiß Daniela Wiedemann von der Wohnberatung der Caritas Biberach-Saulgau. „80 Prozent der Menschen, die bei uns Rat suchen, wohnen in Ein- oder Zweifamilienhäusern aus den 80er Jahren. Barrierefreiheit und eine moderne technische Ausstattung finden wir hier in der Regel nicht vor“, berichtet die Projektkoordinatorin für den Bereich Wohnberatung.

So ist der Eingangsbereich oftmals nur über Treppen erreichbar, finden sich Engstellen in der Wohnung und ist das Badezimmer nicht zur Pflege geeignet. Auch fehlt meist ein Internet-Zugang, über den digitale Hilfsmittel aktiviert werden können, die Menschen mit Einschränkungen in ihrem Alltag unterstützen können.

Musterkoffer oder gar Musterwohnungen

In solchen Fällen vermittelt Daniela Wiedemann einen Hausbesuch durch ehrenamtliche Wohnberater oder Technikbotschafter. Sie analysieren die Situation vor Ort und zeigen Möglichkeiten auf. Dabei ist meist eine schnelle Lösung gefragt, wenn sich die Situation, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt, unerwartet ändert. Dabei hilft es, wenn die Betroffenen und ihre Angehörigen anhand von Musterkoffern oder gar Musterwohnungen erleben können, welche Hilfsmittel oder Umbaumaßnahmen die Situation erleichtern würde.

Die Pandemiesituation jedoch hat die Beratung vor Ort erschwert – und Daniela Wiedemann vor Augen geführt, wie wichtig digitale Lösungen sind. Deshalb hat sie sich an die Hochschule Biberach (HBC) gewandt und im Studiengang Bau-Projektmanagement um Unterstützung gebeten. Denn dort betreiben die Professoren Hannes Schwarzwälder und Christof Gipperich das BIM-Lab, das Labor für Building Information Modeling, in dem Gebäude digital abgebildet werden können. In einem solchen virtuellen Raum kann man sich durch ein Haus oder eine Wohnung bewegen. Daniela Wiedemann wollte wissen, ob ein solches Modell auch für die Wohnberatung der Caritas einsetzbar wäre.

Mit ihrem Anliegen traf sie auf offene Ohren – und bereits im aktuellen Sommersemester befasste sich eine Gruppe von Studierenden mit ihrem Anliegen. Ihrer Auftraggeberin Daniela Wiedemann gaben die Studierenden vor Semesterende einen Einblick. Die Caritas-Beraterin ist begeistert, teilt sie mit. Denn das Team hat nicht nur ein digitales Musterhaus erstellt, durch das sich der User bewegen und – jeweils an typischen Fallen wie Schwellen, Treppen oder zu engen Türen – alternative Lösungen abrufen kann. Die Studierenden haben darüber hinaus eine App entwickelt, die umfassend zum Thema Wohnen im Alter informiert und als digitaler Ratgeber die am häufigsten gestellten Fragen beantwortet.

Filter erleichert den Überblick

Die App kann über ein Tablet oder einen Browser aufgerufen werden und soll die Wohnberater und Technikbotschafter der Caritas in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Auch Betroffene und ihre Angehörigen können sich mithilfe der App einen Überblick verschaffen: Welche Wohnformen gibt es, welche bauliche Veränderungen sind sinnvoll, welche digitalen Tools erleichtern Senioren den Alltag und welche Angebote zur Teilhabe finden sich im Landkreis Biberach?

Dabei sorgt ein Filter dafür, dass die User nicht den Überblick verlieren: „Über zwei Einstiegsfragen wird der Schweregrad der Einschränkung eingeordnet und über einen Filter nur die dafür passenden Leistungen angeboten“, erläutert Fabian Neuhauser, einer der beiden Projektleiter des Teams. „Cari-Con“ haben die Studierenden ihre Entwicklung genannt – „ein Wortspiel aus Caritas, Construction und Connected“, ergänzt sein Kommilitone Jan Hereth und verrät den Slogan, mit dem sie die App vermarkten wollen: „Unserer Zukunft näher“.

Dabei war das Thema für die Projektleitung und ihre KommilitonInnen zunächst alles andere als naheliegend, doch schnell haben die Studierenden des Masterstudienganges Projektmanagement den passenden Zugang zum Projekt gefunden. Dabei half ihnen der Prozess des Design Thinkings, einer Methode, die in der Industrie immer mehr Anwendung findet und auch an der Hochschule Biberach gelehrt wird.

So haben die Studierenden angeleitet durch Professorin Isabell Osann entdeckt, wie sie die Kompetenzen, die sie als Bau-Projektmanager lernen, auf das Caritas-Projekt anwenden können.