Biberacher Stadtpokal fällt aus

„Wir sehnen uns nach sportlichen Wettkämpfen“, so Oberbürgermeister Norbert Zeidler als Schirmherr des Biberacher Fußball-Stadtpokals. Die Gesamtsituation lege eine Absage des für den 11. Juli geplanten Turniers jedoch nahe.

Heinz Remke, Vorsitzender des als Ausrichter vorgesehenen FV Biberach, schreibt in einer E-Mail an die Vertreter der Fußballvereine aus Biberach und direkter Umgebung: „Es ist derzeit einfach noch nicht absehbar, wann sich die Corona-Situation entspannt und wie es danach weitergeht.“ So sei unklar, ob, wann und wie die aktuelle Spielzeit überhaupt noch über die Bühne gehen könne.

Initiator Johannes Riedel betont, dass zunächst ein „behutsames Hochfahren“ des Stadtlebens im Sinne von Handel, Wirtschaft, Gastronomie und vor allem der Gesundheit aller wichtig sei. Der Stadtpokal solle dann wieder 2021 ausgespielt werden – mit dem FV Biberach als Ausrichter.