Biberacher spenden Hörgeräte für Jordanien

Hörakustikerin Philippa Folgner ist beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Biberacher. Im April hatte die 27-Jährige zur Spendenaktion aufgerufen und gebrauchte Hörgeräte für bedürftige Menschen in Jordanien gesucht. Rund 150 Spender haben ihre alten und nicht mehr benötigten Hörgeräte bei Schmid Hörakustik in Biberach abgegeben. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen kommen und unsere Hilfsaktion unterstützen“, freut sich Philippa Folgner. Im Mai ging es dann auch schon los. Erster Stopp war die jordanische Hauptstadt Amman.

Initiiert wurde das Projekt von der Hochschule Aalen, dort studiert Philippa Folgner. Nebenher arbeitet sie als Hörakustikerin in Biberach. Sie gehörte jetzt zu einer kleinen Gruppe von Studenten, die alle ein bis zwei Jahre für dieses Hilfsprojekt nach Jordanien reisen. „Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Jahr dabei sein durfte. Es war eine ganz tolle Erfahrung“, sagt die 27-Jährige. „Wir wurden überall mit offenen Armen empfangen.“

Insgesamt haben die Studenten und Professorin Annette Limberger rund 400 Hörgeräte mit nach Jordanien genommen. Davon 150 aus Biberach. „Es kamen echt viele Leute in den Laden und haben ihre Hörgeräte abgegeben“, sagt Philippa Folgner. „Die meisten waren auch noch richtig gut in Schuss, teilweise haben die Menschen sogar ihre Ersatzgeräte abgegeben. Das ist echt schön.“ Und die Spenden haben sich auch gelohnt. Rund 300 Hörgeräte hat das Team aus Deutschland den Menschen in Jordanien angepasst.

In den zehn Tagen der Reise sind Philippa Folgner und ihre Kollegen in Jordanien herumgekommen. „Wir waren immer woanders und eher in Gebieten, wo die Menschen nur über eine eingeschränkte medizinische Versorgung verfügen. Ganz geduldig haben die Leute gewartet, bis sie an der Reihe sind.“ Im Großen und Ganzen habe alles reibungslos funktioniert. Bei manchen sei der Hörverlust allerdings so ausgeprägt gewesen, dass auch ein Hörgerät nicht mehr helfen kann. „Vor allem ein paar Kindern hat man schon angemerkt, dass sie sehr enttäuscht sind“, berichtet die Studentin. „Da hilft dann nur noch ein Implantat.“

Menschen sind dankbar

Vor Ort hat sie erfahren, dass der König von Jordanien pro Jahr rund 500 sogenannter Cochlea-Implantate spendet. „So konnten wir die Menschen, die das brauchen, wenigstens auf eine Liste setzen lassen“, sagt Folgner. „Die Kinder werden dann schnell versorgt.“ Und die, die jetzt ein neues Hörgerät aus Deutschland haben, seien sehr dankbar gewesen: „Es hat richtig viel Spaß gemacht, die Geräte anzupassen. Ich würde jederzeit wieder dorthin fliegen.“