Biberacher sollen Spielplätze besuchen und bewerten

Passend zum Internationalen Tag der Familie am 15. Mai ruft das Lokale Bündnis Familie in Biberach alle hier lebenden Familien mit Spielplatzkindern in den kommenden Wochen zu einer Spielplatzrallye der besonderen Art auf. Die fünf neuesten Spielplätze und ein Grünzug stehen zum Besuch und zur Bewertung an – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder jedem anderen Gefährt. Der Bewertungsbogen kann zwischen dem 15. und 22. Mai im Rathaus abgegeben werden.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Spielplatzlandschaft in Biberach verändert. Einige Spielplätze sind aktuell zur Neugestaltung in der Planung, wie beispielsweise der Spielpunkt Kesselplatz und die Spielmöglichkeiten am Schadenhof. Die Planungen werden nach der vom Gemeinderat beschlossenen Spielleitplanung vom Stadtplanungsamt nach und nach realisiert.

Fertig geworden sind die Spielplätze in der Ginsterhalde, am Ziegelweg, an der Hochvogelstraße und an der Valenceallee in Höhe des Berliner Platzes. Der Spielplatz „Am Weißen Bild“ wurde neugestaltet und mit Spielgeräten ausgestattet. Die gewachsenen Bäume und Büsche sind geblieben – so gibt es Platz für eigenes Spiel.

Ganz neu angelegt und noch nicht voll eingewachsen ist der Grünzug im neuen Baugebiet Breite in Rindenmoos. Dort verläuft mitten durch das im Entstehen begriffene Baugebiet ein Bachverlauf, in den das Oberflächenwasser der umliegenden Häuser entwässern soll. Es gibt verschiedene Bäume, Bänke und einfache Kletter- und Balanciermöglichkeiten. Holzschweine und -schafe ergänzen das Angebot.

Die Bewertungsbögen mit mindestens fünf besuchten Spielplätzen können zwischen dem 15. und 22. Mai an der Tourist-Information im Rathaus abgegeben werden. Den auszufüllende Bogen gibt es online unter www.familie-in-biberach.de. Zudem kann der Bogen telefonisch unter 07351/51421 angefragt werden.