Biberacher sollen am Sonntag das Schützenfestlied singen oder spielen

Bruno-Frey-Musikschule und Stiftung Schützendirektion rufen die Biberacher am Sonntag, 29. März, um 18 Uhr zu einem besonderen Fenster- oder Balkonkonzert auf. Alle, die ein Instrument spielen, sollen um diese Uhrzeit alle drei Strophen Schützenfestlied „Rund um mich her ist alles Freude“ intonieren. Liedtext und Noten in den entsprechenden Tonarten für die einzelnen Instrumente kann man sich unter www.biberacher-schuetzenfest.com herunterladen und ausdrucken.

Wer kein Instrument spielt soll das Schützenlied gerne vom offenen Fenster oder vom Balkon aus laut singen. Vielleicht finden sich ja so auch ganze Straßenzüge, Plätze oder Viertel, die von zu Hause aus, aber trotzdem gemeinsam, die Biberacher Hymne anstimmen. Damit möglichst viele Menschen zuhören und zusehen können, sind alle aufgerufen ihre Darbietungen zu filmen und in den sozialen Medien unter dem Hashtag #rundummichherdaheim zu teilen. „Wir setzen ein musikalisches Zeichen, halten zusammen, überstehen gemeinsam diese schwierige Phase und beweisen, dass rund um mich her eben nicht nur Corona ist“, schreibt die Schützendirektion im Aufruf, und weiter: „Öffnen Sie Ihre Fenster, Ihre Herzen! Singen Sie mit!“ Auf das es so schön klingt wie an Schützen bei der Abnahme auf dem Marktplatz. Von dort stammt unser Archivfoto aus dem Jahr 2018.