Die besten Schülerteams aus Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden haben sich zum European Event des Planspiels Börse für ein Wochenende in Paris getroffen. Für viele war es der erste Besuch in der französischen Metropole. Das Team 0815er von der Karl-Arnold-Schule in Biberach wurde beim Festbankett mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Das Treffen der Länderkoordinatoren des Planspiels Börse und die anschließende Ehrung der Siegerteams fand im imposanten Hôtel de Boisgelin, einem Stadtpalast aus dem 18. Jahrhundert und Hauptsitz des französischen Gastgebers Finances & Pédagogie, statt. Nach einem Börsenquiz und Ansprachen von Vertretern der European Savings Banks Group, dem Schirmherren des europäischen Planspiel Börse 2017 und der Präsidentin von Finances & Pédagogie wurden die Teams im Bankettsaal in die kulinarischen Gepflogenheiten des Gastgeberlandes eingeführt. „Für die Schüler war es ein unvergessliches Erlebnis“, berichtete Josef Ege von der Kreissparkasse Biberach, der Philip Bärsauter, Timo Ege, Kai Weinmann und Lukas Traub mit ihrer Lehrerin Susanne Schlappa nach Paris begleitete. „Ein Gastgeberland in festlichem Rahmen kulinarisch zu erkunden und auch noch mit einem Preis geehrt zu werden, ist schon einmalig.“

Der nächste Tag begann mit einer Führung durch das ehemalige Börsenviertel von Paris bei Schnee und Regen. Beim Mittagessen in einem Restaurant auf der Seine, direkt am Fuße des Eiffelturms und bei der anschließenden Bootsfahrt wärmten sich alle wieder auf. Nachmittags folgten die großen Monumente der Stadt: Eiffelturm, Louvre, Champs-Elysées, Sacré Coeur. Den Abschluss des Wochenendes feierten die Teams in einem kleinen, sehr französischen Restaurant im Stadtteil Montmartre. Neben französischem Essen sorgten Cabaret und Chansons stilvoll für Stimmung.

Das European Event zum Planspiel Börse findet jährlich in einer Metropole der teilnehmenden Länder statt. Die Sieger des Planspiel 2018 werden dann Brüssel erleben.