Biberacher Senioren sind häufig depressiv

Bei Fragen zur Erkrankung und zu Anlaufstellen in der Nähe hilft die Deutsche Depressionshilfe weiter unter der Telefonnummer 0800/3344533. Auch die Telefonseelsorge steht Ratsuchenden rund um die Uhr und kostenfrei unter den Telefonnummern 0800/1110111 zur Verfügung. AOK-Versicherte haben die Möglichkeit, sich über ihren Hausarzt in ein spezielles Facharztprogramm einzuschreiben, über das ihnen eine zeitnahe psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung sowie auch Unterstützung durch den sozialen Dienst der AOK vermittelt werden kann.

Weitere Infos und Hilfestellungen gibt es auch im Gemeindepsychiatrischen Zentrum der Caritas in Biberach unter Telefon 07351/34951200 oder per E-Mail an: zentrum@gpz-biberach.de