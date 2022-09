Biberacher Schulen starten ins neue Schuljahr

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, der erste Schultag im Schuljahr 2022/23 ist am Montag, 12. September. Auch in Biberach und den Teilorten beginnt an diesem tag der Unterricht wieder. Erstklässler und zum Teil auch die Fünftklässler haben noch etwas länger Zeit.

Am 12. September starten die Schüler der Klassen 2 bis 4 und ab Klasse 6. Unterrichtsbeginn ist zu folgenden Uhrzeiten: Birkendorf-Grundschule 8.35 Uhr; Braith-Grundschule 8 Uhr; Gaisental-Grundschule 8.25 Uhr; Mittelberg-Grundschule 8.15 Uhr; Pflugschule 8.25 Uhr; Grundschule Mettenberg 8.25 Uhr; Grundschule Stafflangen 8.25 Uhr; Grundschule Ringschnait 8.30 Uhr; Grundschule Rißegg 8.40 Uhr; Dollinger-Realschule 8.15 Uhr; Pestalozzi-Gymnasium 8.15 Uhr; Mali-Gemeinschaftsschule 8.15 Uhr und Wieland-Gymnasium 8.15 Uhr.

Für die Erstklässler der Grundschulen gelten folgende Zeiten: Birkendorf-Grundschule: Mittwoch, 14. September, Klasse 1a um 9.30 Uhr, Klasse 1b um 10.45 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Einschulungsfeier. Braith-Grundschule: Donnerstag, 15. September, um 9.30 Uhr Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, um 10.30 Uhr Einschulungsfeier in der Turnhalle. Gaisental-Grundschule: Freitag, 16. September, Klasse 1a um 8.15 Uhr, Klasse 1b um 9.45 Uhr, Klasse 1c um 11.15 Uhr Einschulungsfeier. Mittelberg-Grundschule: Mittwoch, 14. September, Klasse 1a um 14 Uhr, Klasse 1b um 15 Uhr und die Starterklasse um 16 Uhr. Pflugschule: Freitag, 16. September, um 9.30 Uhr Gottesdienst, um 10.15 Uhr Einschulungsfeier. Grundschule Mettenberg: Samstag, 17. September, um 9 Uhr Gottesdienst, um 9.45 Einschulungsfeier. Grundschule Ringschnait: Freitag, 16. September, um 10 Uhr Gottesdienst, um 10.45 Uhr Einschulungsfeier in der Schulturnhalle. Grundschule Rißegg: Donnerstag, 15. September, um 9 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der St.-Gallus-Kirche, um 10 Uhr Einschulungsfeier in der Aula der Schule. Grundschule Stafflangen: Mittwoch, 14. September, um 8.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Turnhalle, um 9 Uhr Einschulungsfeier.

Bei den weiterführenden Schulen finden die Aufnahmen der Fünftklässler wie folgt statt: Dollinger-Realschule: Dienstag, 13. September, um 9 Uhr Einschulungsfeier in der Aula. Mali-Gemeinschaftsschule: Dienstag, 13. September, um 9.15 Uhr Einschulungsfeier in der Aula. Pflugschule: Montag, 12. September, um 8.25 Uhr individuelle Begrüßung in den Klassen. Pestalozzi-Gymnasium: Montag, 12. September, um 14 Uhr Aufnahmefeier in der Aula. Wieland-Gymnasium: Dienstag, 13. September, Aufnahmefeier in der Aula. Die genauen Zeiten für die Klassen 5a bis e wurden den Eltern brieflich mitgeteilt.

Es wird um Beachtung der Hinweise auf der jeweiligen Homepage der Schule gebeten.