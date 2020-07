Biberacher Schützengutsle feiern doppeltes Jubiläum

Was für eine Freude: Zum 65. Mal beschenkt die Firma Boehringer Ingelheim die Biberacher Schüler mit den Biberacher Schützengutsle und zum 25. Mal hat Grafik-Designerin Monika Uhlmann-Gindele von Uhlmann(f) Graphic-Designers aus Biberach die Form und das Design der Dose gestaltet.

Boehringer Ingelheim möchte den Biberacher Schülern trotz Ausfall des Schützenfests mit den Schützengutsle 2020 Schützenfest-Stimmung nach Hause bringen – eine Tradition, die dem Unternehmen am Herzen liegt und daher auch dieses Jahr fortgeführt werden soll.

Als hätten Elke Wenk von Boehringer Ingelheim und Monika Uhlmann-Gindele es bei der Planung im vergangenen November geahnt, dass 2020 alles anders sein wird: die diesjährige Dose hat zum ersten Mal ein Umhängeband, sozusagen „Schützen to go“.

Unternehmen aus der Region wird unterstützt

Und obwohl die Süßigkeiten bereits im November bestellt waren, konnten sie storniert werden und stattdessen konnte kurzfristig ein Unternehmen aus der Region, das seit Jahrzehnten auf dem Gigelberg während des Schützenfests einen Süßigkeitenstand betreibt, mit der Bestückung unterstützt werden.

Neu ist auch, dass dieses Jahr die Hälfte der Süßigkeiten gelatinefrei sind.

Die Tradition der Schützengutsle ist in Erinnerung an Dr. Hanns Strobel aus Ingelheim entstanden, der in den frühen 1950er-Jahren maßgeblich am Aufbau der noch kleinen Dr. Karl Thomae GmbH in Biberach, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen von Boehringer Ingelheim, beteiligt war.

In den Anfangsjahren steckten die Gutsle noch in einfachen Baumwollsäckchen und wurden mit weißen und rosaroten Pfefferminzbonbons befüllt. Rund 2000 Kilogramm Bonbons wurden dafür intern in rund 8000 Säckchen abgefüllt, die traditionell bei der Ziehung und beim Biberschießen verteilt wurden.

Mitte der 1970er-Jahre gab es dann Plastikdosen in Form von Salbendöschen, die mit verschiedenen Schützenfestmotiven bedruckt waren. Seit 1996 werden aufgrund der Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit Weißblechdosen verschenkt, die sich mit ihrem wechselnden Design und Inhalt großer Beliebtheit erfreuen und mittlerweile – ähnlich wie die Festabzeichen – zu einem Biberacher Sammlerobjekt für Groß und Klein geworden sind. Jedes Jahr werden die Dosen exklusiv für Boehringer Ingelheim mit hohem Kosteneinsatz angefertigt.

Keine Vorgaben für Design, Form und Inhalt

Monika Uhlmann-Gindele ist als freiberuflich tätige Designerin Boehringer Ingelheim für das Vertrauen seit 25 Jahren sehr dankbar. Dreidimensionales Gestalten und das Entwickeln und Designen von Verpackungen sind ihre große Leidenschaft. Die Schützengutsles-Dose ist jedes Jahr ein Design-Highlight und ihr „liebstes Kind“.

Da sie im Landkreis Biberach geboren, am Wieland-Gymnasium in Biberach ihr Abitur gemacht und seit 38 Jahren ihr Grafik-Design-Studio in Biberach hat, lebt und liebt sie „Schützen“ mit Leib und Seele und weiß genau, wie das Biberacher Herz zu dieser Jahreszeit schlägt.

Dass die Biberacher Stadtfarben und die Jahreszahl in jeder Dose integriert werden, zieht sich wie ein roter Faden durch alle 25 Dosen durch. Seitens Boehringer Ingelheim gibt es keine Vorgaben für Design, Form und Inhalt.

Ein Traumauftraggeber und beste Grundlage für eine Designerin, frei gestalten zu können. Für die kommenden Designs der Schützengutsle schlummern in ihr noch unendlich viele Ideen und es darf für alle weiterhin spannend bleiben.

Die Dose 2020 in Herzform und „to go“ wird mit dem Grußwort-Aufkleber von Boehringer Ingelheim bestimmt als ganz besonders wertvolle Dose in die Biberacher Geschichte eingehen. Möge diese von Boehringer Ingelheim geschaffene Tradition den Biberacher Schülern als Erinnerung an jedes Schützenfest noch viele weitere Jahre erhalten bleiben.