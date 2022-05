Biberacher Schützenbus fährt diesmal nur mit Einschränkungen

Erstmals nach 2019 findet nach zweijähriger Corona-Pause das Biberacher Schützenfest vom 15. bis 24. Juli wieder wie gewohnt statt. Zum Fest gehört seit vielen Jahren das Angebot des Schützenbusses, der die Feiernden aus den Nachbargemeinden zum Fest und nachts sicher wieder nach Hause bringt.

Noch im März konnte Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion, nicht sicher sagen, ob es dieses Angebot 2022 wie gewohnt geben wird. Jetzt ist klar: Es gibt wieder Schützenbusse – allerdings etwas eingeschränkt.

„Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Unterstützung der beteiligten Gemeinden ist gesichert und Fahrzeuge sind bestellt“, sagt Helmut Schilling, Teamleiter ÖPNV bei den Stadtwerken Biberach. Bei ihm laufen die Fäden in Sachen Schützenbus zusammen.

Linienverkehr hat Priorität

Die Organisation war in diesem Jahr ein besonderer Kraftakt. „Leider hat sich gerade die Bestellung der Schützenbusse mit Fahrer als eher schwierig herausgestellt“, so Schilling. Die Absagen von gleich mehreren langjährigen Partnern seien bedauerlich, aber für die Stadtwerke auch nachvollziehbar gewesen.

„Dieses Delta konnten wir nur teilweise ausgleichen. In der Schützenwoche werden die Fahrzeuge tagsüber im Linienverkehr und nachts im Schützenbusverkehr eingesetzt.“

In dieser Zeit werde pro Fahrzeug deshalb mindestens ein zusätzlicher Fahrer benötigt. „Es hat sich herausgestellt, dass einige Unternehmen nicht genügend Mitarbeiter haben, um dies stemmen zu können“, sagt Schilling. Der Linienbusverkehr sei eine Pflichtaufgabe und habe deshalb Priorität.

„Wir haben uns deshalb entschieden, das Angebot des Schützenbusverkehrs zu verkleinern. Die Fahrten nach Ochsenhausen und Steinhausen an der Rottum können leider nicht angeboten werden“, so der ÖPNV-Teamleiter. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, weil davon auszugehen sei, dass sich die Fahrgäste auf das Schützenfest und das Schützenbusangebot freuen.

Auf den verbleibenden Linien wurde nicht gekürzt

Zur Qualitätssicherung wurde die Fahrzeugkapazität und das Fahrtenangebot der verbleibenden Linien nicht gekürzt. „Mit drei Hin- und vier Rückfahrten bleibt es beim bewährten Angebot“, so Schilling. Auch sonntags bleibe es tagsüber beim zusätzlichen Angebot. Es werden fast ausschließlich Gelenkbusse eingesetzt und an den Haupttagen fahren wieder zusätzliche Verstärkerfahrzeuge.

Schützenbuswochenkarten können ab 20. Juni in den Gemeindeverwaltungen und verschiedenen Vorverkaufsstellen erworben werden. In Biberach gibt es die Schützenbuswochenkarten im Modehaus Kolesch und im Hutsalon Müller zu kaufen.

Die Schützenbusfahrpläne werden 2022 erstmals nicht in gedruckter Form ausgegeben. In verschiedenen Gemeindeblättern wird der Fahrplan veröffentlicht werden. Zudem können Fahrpläne in Kürze über die Homepage www.swbc.de heruntergeladen werden. Über die DING-App stehen die Fahrpläne spätestens Anfang Juni 2022 zur Verfügung.

Diese Linien gibt es

Das Angebot im Schützenbusverkehr umfasst dieses Jahr 14 Schützenbuslinien auf folgenden Strecken: