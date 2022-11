Biberacher Schüler stellen ihre Geschäftsideen vor

76 Schülerinnen und Schüler aus dem Biberacher Wieland-Gymnasium, dem Pestalozzi-Gymnasium und der Waldorfschule Biberach (zehnte bis 13. Klasse) haben ihre Geschäftsideen von morgen in Elevator-Pitches präsentiert. Bei einem Innovation-Workshop der Hochschule Biberach durchlebten die Schülerinnen und Schüler die ersten Phasen einer Unternehmensgründung: Kreative Lösungswege für die vorab identifizierten Probleme finden, daraus eine Geschäftsidee ableiten, Konzeption des Geschäftsmodells und Präsentation im Elevator-Pitch-Format. Dies teilt die Hochschule Biberach mit.

Dabei befähigte sie der Workshop ihrer Problemlösungsfähigkeit zu vertrauen, ihren Ideen freien Lauf zu lassen und diese dann zu strukturieren und zu fokussieren, um zu einer Geschäftsidee zu kommen. In diesem Rahmen machten sie sich Gedanken über potenzielle Kunden, den Kundennutzen, das Alleinstellungsmerkmal, den Vertrieb und die Werbung. Mit Hilfe entsprechender Kreativitätstechniken gelang es den Jugendlichen, innovative Ideen zu entwickeln für die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit. Damit wurde ein wichtiges Signal gesetzt um gerade in diesen Krisenzeiten zu zeigen, dass unsere Jugendlichen das Potenzial haben, Probleme zu erkennen und Lösungen aufzuzeigen.

Beim anschließenden „School-Pitch“ präsentierten die schulübergreifenden Teams ihre vielfältigen Ergebnisse vor einer kompetenten Jury, die aus Vertreteronnen und Vertretern der Wirtschaftsförderung Riedlingen, der Kreissparkasse Biberach, von Start-up Süd und der Gründerinitiative Biberach bestand. Die innovativen Lösungsansätze der Schülerinnen und Schüler reichten von leiblicher Versorgung im Home-Office über Lautsprecherboxen mit automatischer Übersetzung in andere Sprachen bis hin zu kabellose Lademöglichkeiten von Elektrofahrzeugen.

Den ersten Platz sicherte sich am Mittwoch das Team CleaRo mit ihrer Idee eines Reinigungsroboters für öffentliche Flächen und am Donnerstag das Team Clip ’n’ Click mit ihrer Idee eines magnetischen Fitnesshandtuchs, welches beim Trainieren an den Fitnessgeräten nicht verrutscht. Beide Teams erhalten die Chance, sich für einen Platz in der Landesauswahl Start-up BW Young Talents zu bewerben.