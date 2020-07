Biberacher Schüler sammeln für Nepal

In Nepal verdienen viele Familien ihr Einkommen mit Tourismus. Sie arbeiten als Gepäckschlepper oder verkaufen selbstgemachten Schmuck und Bekleidung. Aufgrund der Covid-19-Pandemie steht der Tourismus weltweit still. Das bedeutet für viele Menschen dort, dass ihnen die Lebensgrundlage fehlt. Hier ist Hilfe gefragt und deshalb rufen die Schüler des Biberacher Wieland-Gymnasiums (WG) die Bürger auf, für die Menschen in Nepal zu spenden. Sie unterstützen dabei den Biberacher Verein Himalayan Project.

Das Himalayan Project. ist ein von drei ehrenamtlichen Helfern betriebener Verein, der normalerweise Schulen Nepal baut und betreibt. Die Schülermitverantwortung (SMV) des Wieland-Gymnasiums hat das Himalayan Project in der Vergangenheit bereits mit selbst veranstalteten Frühlingsbazar unterstützt und steht in direktem Kontakt mit Michael Höschele, dem Leiter des Projekts. Momentan ist das Ziel des Vereins, das Überleben der Menschen in der Region um Kathmandu zu sichern, indem dort Nahrungsmittel wie Öl und Linsen verteilt werden.

25 Euro helfen für einen Monat

Mit einer Spende von 25 Euro kann eine Familie einen Monat lang versorgt werden – jeder Euro zählt. Im Unterschied zu großen Hilfsorganisationen kann man hier auch sicher sein, dass die Spende dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Die Spenden kommen 1:1 ohne Verwaltungsaufwand an, wo sie gebraucht werden. Der Verein hat ein Vereinskonto in Nepal, sodass jeder einzelne Euro gezielt eingesetzt werden kann.

Die SMV des Wieland-Gymnasiums hofft, dass viele Spenden für das Projekt gesammelt und den Menschen in Nepal geholfen werden können. Der Verein stellt auf Anfrage auch eine Spendenbescheinigung aus.