Biberacher Schüler organisieren Instagram-Musikevent – das ist geplant

Party machen und helfen. Oder: Live-Musik auf Instagram hören und für Mädchen und junge Frauen in Kamerun spenden: Die Schülermitverwaltung der Matthias-Erzberger-Schule organisiert diesen Freitag und Samstag das Festival „Rock für Kamerun“ live auf der Social-Media-Plattform Instagram. Und so funktioniert’s:

22 Bands und Solokünstler gehen am Freitag, 26. Februar, 17 Uhr, und Samstag, 27. Februar, 16 Uhr, mit ihrer Musik für jeweils 30 Minuten auf Instagram live. Wer sie sehen und hören möchte, braucht nur einen eigenen Instagram-Account und klickt dann auf das jeweilige Konto der Künstler. Für sie ist das Festival eine gute Möglichkeit, trotz Pandemie Menschen zu erreichen. Für die Zuhörer eine Abwechslung in Lockdown-Zeiten. Vor allem aber verfolgt das Projekt einen sozialen Zweck.

Die Matthias-Erzberger-Schule unterstützt seit über 25 Jahren die Dr. Eder- und Mollé-Stiftung. In den vergangenen Jahren gab es im Abdera ein „Rock für Kamerun“-Festival, nun wechselt die federführende Schülermitverwaltung auf Instagram. Denn trotz Corona „wollen wir die Arbeit in Kamerun unterstützen“, sagt Johanna Oelmaier, Schülersprecherin der Matthias-Erzberger Schule.

Mädchen führen ein Aschenputtel-Dasein

Die Stiftung, die eine Riedlingerin mitbegründet hat, kümmert sich um Straßenkinder, vorwiegend Mädchen, die aus Kriegszonen und Dörfern in die Millionenstadt Douala geschickt werden, um für sich selbst und die ganze Familie zu sorgen. Die Mädchen führen ein Aschenputtel-Dasein, berichtet die Stiftung. Häufig haben sie Gewalt erlebt. Ihnen droht Überlebensprostitution und sexuelle Ausbeutung.

Diese Mädchen finden eine Anlaufstation in den HUPJEFi Sozialzentren. Die Dr. Eder-und Mollé-Stiftung leistet Hilfe zur Selbsthilfe, um ihnen ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Wichtig sei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Möglich sei dies durch das persönliche und glaubwürdige Engagement der Initiatorinnen, eine lange schon bestehende und alltäglich gelebte Integration im Land selbst, die verlässlichen Unterstützer in Deutschland und Europa, die der Stiftung über die Jahre die Treue halten, die aktive Förderung einer vorurteilsfreien Zusammenarbeit in Deutschland und in Kamerun.

Nachdem die Mädchen zwei bis drei Jahre lang ein Sozialzentrum besucht haben, schaffen einige von ihnen den Sprung an die neu gegründete Schule für Schneiderhandwerk und Modedesign. Andere finden auf anderem Weg in einen Beruf oder eine Ausbildung.

Schulische Ausbildung im Fokus

Mädchen, die in den Sozialzentren einen Anker gefunden haben, lernen an der Schneiderschule Diriana gemeinsam mit Schülerinnen aus Familien, die das Schulgeld selbst aufbringen. Auch hier werde Wert gelegt auf ein gleichberechtigtes Miteinander. Werteerziehung und Reflexion über die eigene Situation sind ebenso Teil der Ausbildung wie praktisches Schneidern und betriebswirtschaftliches Wissen.

Nur durch eine gute schulische Ausbildung ist es den Mädchen und Kindern möglich, dem Teufelskreis der Armut zu entkommen.

Wofür wird das Geld genutzt, das beim „Rock für Kamerun“-Festival zusammenkommt? Die Spenden helfen beim Aufbau von Sozialzentren, dem Kauf von gebrauchten Computern, Nähmaschinen und einem Küchenherd.

Die SMV der Matthias-Erzberger-Schule unterhält auf Instagram das Konto „Rock für Kamerun“ mit allen Infos. „Party and help!“ steht dort und „Jeder Cent zählt!“. Die Künstler dürften jeden Cent wert sein.

Die meisten Gruppen stammen aus der Region und haben hier etliche Fans. Wenn Sie auf die Uhrzeit und Namen klicken, gelangen Sie zum Instagramprofil der Künstler.

Freitag, 26. Februar

17 - 17.30 Sweed

17.30 - 18 Elgamero

18 - 18.30 Jason und henkerbeats

18.30 - 19 Luke Noa

19- 19.30 Kaffkiez

19.30 - 20 Diana Ezerex

20 - 20.30 Mainfelt

20.30 - 21 Mischa

21 - 21.30 Mola

21.30 - 22.30 Egotot

Samstag, 27. Februar

16 - 16.30 Machete Dance Club

16.30 - 17 Moltke & Mörike

17- 17.30 Uptown Magic Tones

17.30 - 18 Marathonmann

18 - 18.30 Cadet Carter

18.30 - 19 Lemony Rug

19 - 19.30 Campfire Tape

19.30 - 20 Davidson

20 - 20.30 Maximilian Jäger

20.30 - 21 Roadstring Army

21 - 21.30 Churn out Clique

21.30 - 22 Leeu